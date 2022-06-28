Koyunların kralı ‘ladoum’ için 1 milyon Türk Lirası fiyat biçildi

70 bin dolar\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 ise ger\u00e7ekten dudak u\u00e7uklat\u0131yor; 1 milyon 164 bin TL\u2019den fazla ediyor. Ancak yine de baz\u0131 yeti\u015ftiriciler on binlerce dolar teklif edilmesine ra\u011fmen aralar\u0131nda s\u0131k\u0131 ba\u011f kurmalar\u0131 nedeniyle ladoum cinsi koyununu satmak istemiyor. ,AA, Senegal'in \u00fcnl\u00fc ladoum yeti\u015ftiricisi Abou Kane'\u0131n koyunlar\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evine giderek mikrofon uzatt\u0131. Galoya isimli a\u011f\u0131l\u0131n sahibi ve Senegal Koyun Yeti\u015ftiricileri Federasyonunun da Ba\u015fkan\u0131 olan Kane, ladoum yeti\u015ftiricili\u011finin aile mesle\u011fi oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,A\u011f\u0131ldaki en iri ladouma 'Amar' ad\u0131n\u0131 verdi\u011fini belirten Kane, "Amar, \u015fampiyon bir aileden geliyor. Babas\u0131, annesi ve karde\u015flerinin g\u00fczellik yar\u0131\u015fmalar\u0131nda dereceleri var. Hatta Amar'\u0131n babas\u0131n\u0131 2 ayl\u0131kken 8 bin dolara satt\u0131m. 2 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde Senegal'in en g\u00fczel ladoumu se\u00e7ilince bu sefer 50 bin dolar vererek geri ald\u0131m. Amar'\u0131n bedeli, bug\u00fcn en az 30-40 bin dolar ama \u015fu an asla satmam. Harika bir geneti\u011fi var, \u00e7ok g\u00fczel ve sa\u011fl\u0131kl\u0131. Daha 2 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen 145 kilogram ama istesek 1 ayda bile 160-170 kilolara rahatl\u0131kla ula\u015f\u0131r." \u015feklinde konu\u015ftu. ,Boyu 1 metre 60 santimetreyi ve a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 170 kilogram\u0131 bulan ladoum, koyundan daha \u00e7ok bir at\u0131 and\u0131ran g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcyle ilgi \u00e7ekiyor. Hatta bu y\u00f6n\u00fcyle ladoumlar, Bat\u0131 Afrika'da stat\u00fc g\u00f6stergesi olarak bile kabul g\u00f6r\u00fcyor. ,Bu ayn\u0131 zamanda hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131n da geli\u015fmesine neden oluyor. Koyun bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir hayvan. Dolay\u0131s\u0131yla en g\u00fczelini ve g\u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fcn\u00fc yeti\u015ftirmek istiyoruz. Ladoum, Bat\u0131 Afrika'n\u0131n en iyi, d\u00fcnyan\u0131n da en iyi koyun t\u00fcrlerinden birisi. Ladoum tutkusunun alt\u0131nda asl\u0131nda koyunla olan ili\u015fkimiz var." dedi. ,Hepsinin de \u00f6zel isimleri bulunuyor. Hatta baz\u0131lar\u0131 ad\u0131na a\u00e7\u0131lan Facebook sayfalar\u0131 bile var. Senegal\u2019de en g\u00fczel ladoumlar \u00e7e\u015fitli yar\u0131\u015fmalarla se\u00e7iliyor. Soya\u011fac\u0131 ile kay\u0131t alt\u0131nda tutuluyor. ,Kane, koyunlar\u0131yla aras\u0131nda \u00f6zel bir ba\u011f bulundu\u011funa s\u00f6yleyerek, "Burada koyunlarlayken kendimi daima tatilde hissediyorum. \u015eehir d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda akl\u0131m koyunlarda kal\u0131yor, ne yiyorlar, ne yap\u0131yorlar \u00e7ocuk gibi onlar\u0131 merak ediyorum." dedi.\r\n,Koyunlar\u0131n \u00f6nemine vurgu yapan Kane, "Y\u00fczde 95'i M\u00fcsl\u00fcman bir \u00fclke ve Kurban Bayram\u0131'nda herkes koyun kesiyor. Hatta ki\u015fi ba\u015f\u0131na birer koyun kesen aileler var. D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn 10 ki\u015filik aile 10 koyun kurban ediyor. D\u00fcnyada Kurban Bayram\u0131'nda bu kadar \u00e7ok koyun kesen bir \u00fclke oldu\u011funu sanm\u0131yorum. ,Kurban Bayram\u0131 yakla\u015f\u0131rken, \u2018koyunlar\u0131n kral\u0131\u2019 olarak da tan\u0131mlanan ladoum cinsi koyunlar yeniden g\u00fcndeme geldi. ,Kurbanl\u0131klar pazarlarda sergilenirken, ladoumlar genellikle \u00f6zel haz\u0131rlanm\u0131\u015f konforlu odalarda ya da yeti\u015ftiricilerin evlerinin salonlar\u0131nda besleniyor. ,Ladoum yeti\u015ftiricili\u011fine \u00f6nce evinde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Kane, ard\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck bir ladoum \u00e7iftli\u011fi kurdu\u011funu ancak hepsinin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Ladoumun fiyat\u0131, boyu, kilosu, ya\u015f\u0131, boynuzlar\u0131n\u0131n \u015fekli gibi bir\u00e7ok \u00f6zelli\u011fine g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor; 3 bin dolardan 70 bin dolara kadar \u00e7\u0131kabiliyor.,Moritanya'dan gelen toubaire ve Mali'den gelen balibali isimli iki t\u00fcr\u00fcn kar\u0131\u015f\u0131mdan do\u011fan ladoum, Senegalliler i\u00e7in bir koyundan \u00e7ok daha fazlas\u0131n\u0131 ifade ediyor. ,Senegal'de 2017'de Roi (Kral) Hassan 2 isimli ladoumun sahibi, 85 bin dolarl\u0131k fiyat teklifini kabul etmemi\u015fti. \u00dclkede bug\u00fcne kadar sat\u0131lan en pahal\u0131 ladoum ise Khoureychi isimli koyundu ve 73 bin dolara al\u0131c\u0131 buldu.,Zaten bu koyun cinsi kesim yerine di\u011fer \u0131rklar\u0131 g\u00fczelle\u015ftirmek ad\u0131na dam\u0131zl\u0131k amac\u0131yla yeti\u015ftiriliyor.