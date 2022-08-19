Kraliyet ailesi dahi peşinde! Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor, birçok ülkeye ihraç ediliyor

Lezzeti ve sa\u011fl\u0131\u011fa faydas\u0131 ile bilinen siyah inciri \u0130ngiltere veliahd\u0131 William\u2019\u0131n e\u015fi Cambridge d\u00fc\u015fesi Kate\u2019in hamilelik d\u00f6neminde sabah bulant\u0131lar\u0131nda yemi\u015fti. ,Bizim olgunla\u015fmaya yakla\u015fan incirleri yurt d\u0131\u015f\u0131na olgunla\u015fan incirleri ise yurt i\u00e7ine topluyoruz. Burada se\u00e7ilen incirler Avrupa'da raflar\u0131 s\u00fcsl\u00fcyor. Bu y\u0131l 25 liradan ihracatl\u0131k inciri bizden almaya ba\u015flad\u0131lar, \u00fcr\u00fcn bolla\u015f\u0131nca fiyatlar daha d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,Bu durum ise \u00fcreticiyi tatmin etmedi. Bu i\u015fi yapan arac\u0131 firmalar iyi para kazan\u0131rken para kazanamayan \u00fcretici ise fiyatlar\u0131n yukar\u0131 \u00e7ekilmesini bekliyor. ,Bu incir Avrupa'da \u00e7ok fazla fiyatlarla sat\u0131l\u0131yor. Bizden ise ucuz fiyata al\u0131n\u0131yor. Biz fiyatlar\u0131n yukar\u0131 \u00e7ekilmesini istiyoruz" dedi.,Bursa\u2019n\u0131n 40 k\u00f6y\u00fcnde yeti\u015fen Bursa siyah incirinde hasat ba\u015flad\u0131. Sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte tarlalar\u0131na giden \u00fcreticiler; olgunla\u015fmaya ba\u015flayan incirleri tek tek dal\u0131ndan kopart\u0131yor. Daha sonra \u00fcreticiler incirleri toplama merkezlerine g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor burada boylara ayr\u0131larak Avrupa \u00fclkelerinin yolunu tutuyor.,D\u00fcnyada sadece Bursa'n\u0131n k\u00f6ylerinde yeti\u015fen bu incir d\u00fcnyan\u0131n bir \u00e7ok \u00fclkesinden talep g\u00f6r\u00fcyor.,D\u00fcnyada yaln\u0131zca Bursa'da yeti\u015fen siyah incirler Bursa'dan t\u00fcm d\u00fcnyaya ihra\u00e7 ediliyor. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 27 liradan al\u0131m\u0131na ba\u015flanan incir bu y\u0131l artan maliyetler sebebiyle 40 ila 50 liradan al\u0131m\u0131na ba\u015flanmas\u0131 beklenirken ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131nda alt\u0131nda bir \u00fccretle 25 liradan al\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131.,Mudanya il\u00e7esinin Y\u00f6r\u00fckali k\u00f6y\u00fcnde incir hasad\u0131na ba\u015flayan Harun Deniz, "Bu y\u0131l d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc siyah incirlerimizi toplamaya ba\u015flad\u0131k. 2 ay boyunca yo\u011fun bir sezon ge\u00e7iyor. ,\u00dclkemize b\u00fcy\u00fck d\u00f6viz girdisi sa\u011flayan siyah incirin Bursa'da hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. \u00dcreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan al\u0131nan incirlerin yurt d\u0131\u015f\u0131nda tanesi bu fiyatlarda sat\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n