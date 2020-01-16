Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Hak-İş'ten yapılandırma talebi

Kredi kart\u0131 borcu olanlar dikkat! 'Asgari \u00f6deme' tuza\u011f\u0131na d\u00fc\u015fmeyin' dedi, yap\u0131land\u0131rma talep etti!,Hak-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, son d\u00f6nemde ekonomik verilerdeki olumlu gidi\u015fe ra\u011fmen 2018 ve 2019'daki ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n etkisinin hissedildi\u011fini belirterek, "\u0130\u015fsiz stokumuz devam etmekte, kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 istihdamda 2019'da iki puanl\u0131k art\u0131\u015f s\u00f6z konusu. \u0130\u015fsizliklik Sigortas\u0131 Fonu'ndaki dengeler ilk kez 2019'da gider kalemindeki art\u0131\u015fla bozuldu, bu hepimizi endi\u015felendiriyor." dedi.,\u00dccretli \u00e7al\u0131\u015fanlar ba\u015fta olmak \u00fczere vatanda\u015flar\u0131n ekonomideki olumsuzluklardan etkiledi\u011fini dile getiren Arslan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,"\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n hem ihtiya\u00e7 kredisi hem de kredi kart\u0131 bor\u00e7lar\u0131ndaki art\u0131\u015f dikkat \u00e7ekici d\u00fczeyde. Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z rapora g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k 3 milyon 900 bin \u00e7al\u0131\u015fan ihtiya\u00e7 kredisi ve kredi kart\u0131 bor\u00e7lar\u0131 nedeniyle hacizlerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Hem Hazine ve Maliye Bakan\u0131m\u0131zla hem de Bankalar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ile bu konuyu ge\u00e7ti\u011fimiz hafta acil \u015fekilde g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. \u00c7e\u015fitli i\u015fverenlere sa\u011flanan yeniden yap\u0131lad\u0131rma gibi bir k\u0131s\u0131m d\u00fczenlemelerin \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in de yap\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ettik. Bu sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konusunda da \u00e7aba sarf etmeye devam edece\u011fiz.",Hak-\u0130\u015f'in ihtiya\u00e7 kredisi ve kredi kart\u0131 bor\u00e7lular\u0131yla ilgili haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 raporda, alacaklar\u0131n temizlenmesinin \u00f6ncelikle bankalar\u0131n sorunu olmakla birlikte sadece bankalara b\u0131rak\u0131lmayacak kadar da \u00f6nemli bir sorun oldu\u011fu vurguland\u0131.,Raporda, kredi bor\u00e7lular\u0131na \u015fu tavsiyelerde bulunuldu:\r\n"Kart limitine g\u00f6re de\u011fil gelirinize g\u00f6re harcama yap\u0131n. D\u00f6nem sonu borcunun tamam\u0131n\u0131 \u00f6deyin. Asgari \u00f6deme tuza\u011f\u0131na d\u00fc\u015fmeyin. Hem taksitle \u00fcr\u00fcn al\u0131p hem de asgari \u00f6deme yaparsan\u0131z, ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00fcr\u00fcn\u00fcn fiyat\u0131 daha pahal\u0131ya mal olacakt\u0131r. Acil, k\u00fc\u00e7\u00fck tutarlar ve k\u0131sa s\u00fcreli olanlar d\u0131\u015f\u0131nda nakit ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131 kredi kart\u0131ndan asla kar\u015f\u0131lamay\u0131n. ,\u0130dari takipteyseniz bankan\u0131zdan ka\u00e7may\u0131n irtibata ge\u00e7in ve ma\u011fduriyetinizi samimi olarak anlat\u0131n. Kendi bankan\u0131z yap\u0131land\u0131rmay\u0131 kabul etmezse di\u011fer bankalar\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131n. Hakk\u0131n\u0131zda icra takibi ba\u015flam\u0131\u015fsa, y\u00fcksek faizlere itiraz edin. Avukattan destek al\u0131n. Birden fazla kredi kart\u0131yla u\u011fra\u015fmak yerine limitlerin hepsini tek bir kartta toplay\u0131n." (AA)