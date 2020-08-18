Kredi kartı kullananlar dikkat! Mahkemeden emsal 'aidat' kararı...

Kredi kart\u0131 kullananlar dikkat! Mahkemeden emsal 'aidat' karar\u0131...,G\u00fcnd\u00fcz, kredi kart\u0131 aidat\u0131na kar\u015f\u0131 a\u00e7\u0131lan davada emsal karar\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cT\u00fcketici y\u0131llard\u0131r kulland\u0131\u011f\u0131 kredi kart\u0131na aidat \u00fccreti tahsil eden ve talebine ra\u011fmen iade etmeyen bankaya kar\u015f\u0131 dava a\u00e7arak, milyonlarca kredi kart\u0131 kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 ilgilendiren emsal bir karar \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Banka t\u00fcketiciyle m\u00fczakere etmeden kart aidat\u0131 alamayacak. T\u00fcketiciler, m\u00fczakeresiz kesilen aidatlar\u0131 geri alabilecek" dedi.,Kredi kart\u0131 aidat\u0131na kar\u015f\u0131 a\u00e7\u0131lan davadan emsal karar \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen T\u00fcketiciler Birli\u011fi Antalya \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Ne\u015fet G\u00fcnd\u00fcz, kredi kart\u0131 aidat\u0131n\u0131 almak i\u00e7in hakem heyetine ba\u015fvuruda bulunan bir t\u00fcketicinin, heyet taraf\u0131ndan haks\u0131z kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131n\u0131, ard\u0131ndan da T\u00fcketici Mahkemesi\u2019ne giderek itirazda bulundu\u011funu s\u00f6yledi.,Mahkemenin, t\u00fcketiciyle m\u00fczakere edildi\u011fi ispatlanmadan kart \u00fcyelik \u00fccreti al\u0131nmas\u0131n\u0131n haks\u0131z \u015fart olaca\u011f\u0131na h\u00fckmetti\u011fini anlatan G\u00fcnd\u00fcz, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\u201cMahkeme, bankalar\u0131n kart \u00fccreti i\u00e7in dayanak g\u00f6sterdi\u011fi BDDK d\u00fczenlemesinin t\u00fcketici mahkemelerini ba\u011flamayaca\u011f\u0131n\u0131 da h\u00fck\u00fcm alt\u0131na alarak, Yarg\u0131tay karar\u0131 uyar\u0131nca sadece zorunlu masraflar\u0131n t\u00fcketiciden istenebilece\u011fini, ancak kart \u00fcyelik \u00fccretinin zorunlu masraf olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131., BDDK y\u00f6netmeli\u011finde yer alan, \u2018kredi aidat\u0131 al\u0131nabilece\u011fine\u2019 dair husus bu karar sonras\u0131 art\u0131k t\u00fcketiciler a\u00e7\u0131s\u0131ndan ba\u011flay\u0131c\u0131 de\u011fildir. Kendileriyle m\u00fczakere edilmeden kartlar\u0131ndan \u00fccret kesilen her t\u00fcketici paras\u0131n\u0131 geri talep etmeli.",Aidat kesilen vatanda\u015flar\u0131 bu karar\u0131 emsal g\u00f6stererek T\u00fcketici Hakem Heyetlerine ba\u015fvurmas\u0131 gerekti\u011fi konusunda uyaran Ba\u015fkan G\u00fcnd\u00fcz, \u201cKarar ayn\u0131 zamanda T\u00fcketici Hakem Heyetlerine g\u00fc\u00e7l\u00fc bir emsal olu\u015fturuyor. Kararda ayr\u0131ca, kredi kart\u0131 aidat\u0131n\u0131n banka ve m\u00fc\u015fteri aras\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 m\u00fczakere edilerek mutabakat sa\u011flan\u0131rsa al\u0131nabilece\u011fine de dikkat \u00e7ekilmi\u015f. Aidat, kabusu art\u0131k bitmi\u015ftir. Sadece banka, t\u00fcketiciye aidats\u0131z kart sunar ve bunun yan\u0131 s\u0131ra da aidatl\u0131 kart kulland\u0131rmak i\u00e7in m\u00fczakere edip m\u00fc\u015fterinin onay\u0131n\u0131 al\u0131rsa, aidat\u0131n al\u0131nmas\u0131 yasal hale gelebilir" dedi. (AA)