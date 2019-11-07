Kredi kartında yeni düzenleme! Artık bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Finansal kurulu\u015flar\u0131n m\u00fc\u015fterileriyle yapt\u0131klar\u0131 i\u015flemlerde fiziki belge ve \u0131slak imza kullan\u0131m\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131lacak.,\u0130lgili kanunda yap\u0131lacak de\u011fi\u015fiklik sonras\u0131, kart \u00e7\u0131karan kurulu\u015flar ile kart sahipleri aras\u0131ndaki ili\u015fkileri d\u00fczenleyen s\u00f6zle\u015fmelerde aranan yaz\u0131l\u0131 \u015fekil \u015fart\u0131 kald\u0131r\u0131larak, bu s\u00f6zle\u015fmelerin \u0131slak imza \u015fart\u0131 aranmaks\u0131z\u0131n uzaktan ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131 ile online kanallar \u00fczerinden yap\u0131labilmesinin \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131lacak,D\u00fczenleme ile birlikte kredi kart\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in art\u0131k vatanda\u015flar\u0131n banka \u015fubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak.,Mevcutta yer alan uygulamaya g\u00f6re kredi kart\u0131 i\u00e7in 3 farkl\u0131 kanal \u00fczerinden ba\u015fvuru yap\u0131labiliyor.,\u00d6te yandan yaz\u0131l\u0131 \u015fekil ve \u0131slak imza \u015fart\u0131n\u0131 kald\u0131ran d\u00fczenleme sadece kredi kartlar\u0131na y\u00f6nelik de olmayacak.,2020 y\u0131l\u0131nda hayata ge\u00e7irilmesi planlanan d\u00fczenleme kapsam\u0131nda banka kartlar\u0131 ve kredi kartlar\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na, kullan\u0131m\u0131na, takas ve mahsup i\u015flemlerine ili\u015fkin usul ve esaslar\u0131 d\u00fczenleyen 5464 say\u0131l\u0131 Banka Kartlar\u0131 ve Kredi Kartlar\u0131 Kanunu'nda da de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Bankalararas\u0131 Kart Merkezi taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan son verilere g\u00f6re a\u011fustos sonu itibar\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019de kullan\u0131lan kart adedi 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine k\u0131yasla y\u00fczde 11 oran\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6stererek toplam rakam 227,2 milyona ula\u015fm\u0131\u015f durumda. Bu rakam\u0131n 68,2 milyonunu kredi kart\u0131, 159 milyonunu ise banka kart\u0131 olu\u015fturuyor.,Bunlardan en s\u0131k kullan\u0131lan\u0131 ise birebir ba\u015fvuru. Banka \u015fubesinde ba\u015fvuru sonras\u0131 d\u00fczenlenen s\u00f6zle\u015fme imzalat\u0131ld\u0131ktan sonra kredi kart\u0131 ya \u015fubeden al\u0131n\u0131yor ya da adrese yollan\u0131yor. \u0130nternet ve SMS \u00fczerinden yap\u0131lan ba\u015fvurularda ise s\u00f6zle\u015fme metni kurye ile getirilip adreste imza al\u0131nd\u0131ktan sonra kart teslimat\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.,Faktoring ve finansman s\u00f6zle\u015fmelerinde aranan yaz\u0131l\u0131 \u015fekil \u015fart\u0131 da kald\u0131r\u0131larak s\u00f6zle\u015fmelerin \u0131slak imza \u015fart\u0131 aranmaks\u0131z\u0131n uzaktan ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131 ile yap\u0131labilmesine y\u00f6nelik ad\u0131m at\u0131lacak.,Bunun i\u00e7in de finansal kurulu\u015f olarak faaliyet g\u00f6steren finansal kiralama, faktoring ve finansman \u015firketlerinin kurulu\u015f ve \u00e7al\u0131\u015fma esaslar\u0131 ile finansal kiralama, faktoring ve finansman s\u00f6zle\u015fmelerine ili\u015fkin usul ve esaslar\u0131 d\u00fczenleyen 6361 say\u0131l\u0131 kanunda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lacak. (Yeni \u015eafak),Kredi kart\u0131 kullananlar, kullanmak isteyenler dikkat! Kredi kart\u0131 s\u00f6zle\u015fmelerinde aranan yaz\u0131l\u0131 \u015fekil ve \u0131slak imza \u015fart\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte detaylar...