Kredi müjdesi! 12 ay ödemesiz...

T\u00fcrkiye Bankalar Birli\u011fi (TBB), kredi \u00fcst limiti 40 milyon lira olan Turizm Destek Paketi'nin uygulanmaya ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,TBB a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Salg\u0131n\u0131n etkilerinin azalt\u0131lmas\u0131, \u00fcretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa de\u011ferlerinin korunmas\u0131n\u0131 desteklemek amac\u0131yla,turizm sekt\u00f6r\u00fcndeki i\u015fletmeler yan\u0131nda bu i\u015fletmelerin tedarik\u00e7ilerinin maa\u015f ve kira \u00f6demeleri ile s\u00f6zle\u015fme veya faturaya ba\u011fl\u0131 sabit giderlerinin, nakit ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n ve kurumsal kredi kart\u0131 harcamalar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in Turizm Destek Paketi uygulamas\u0131na ba\u015flanacakt\u0131r" denildi ve \u015fu bilgiler verildi:\r\n\r\n\r\n ,"T.C. Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* taraf\u0131ndan 10 milyar TL kredisa\u011flanacakt\u0131r. \r\n,"Krediler, 1 Kas\u0131m 2021 tarihini a\u015fmamak kayd\u0131yla, azami 12 ay \u00f6demesiz d\u00f6nem olmak \u00fczere 48 ay vadeliolacakt\u0131r. \r\n, "Faiz oran\u0131, sabit faizli krediler i\u00e7in azami y\u00fczde 14,5, de\u011fi\u015fken faizli krediler i\u00e7in TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmi\u015ftir.\r\n \r\n"Yararlan\u0131c\u0131 ba\u015f\u0131na kefalet \u00fcst limiti 32 milyon TL ve kredi \u00fcst limiti 40 milyon TL olacakt\u0131r."\r\n ,TBB a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, Turizm Destek Paketi'ni kulland\u0131racak bankalar da \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131: Akbank, Albaraka T\u00fcrk Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, \u0130\u015f Bankas\u0131, Kuveyt T\u00fcrk Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, QNB Finansbank, TEB, T\u00fcrkiye Finans Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Vak\u0131fbank, Vak\u0131f Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131, Yap\u0131 Kredi Bankas\u0131, Ziraat Kat\u0131l\u0131m Bankas\u0131 ve Ziraat Bankas\u0131. \r\n