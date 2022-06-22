Kripto paralarda deprem yaşanabilir! FED Başkanının konuşması piyasaları nasıl etkileyecek? Bitcoin…

Altın fiyatları FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesi düşüşe geçti. Piyasalar ise ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere merkez bankalarından para politikası planlarına ilişkin yeni ipuçlarını bekliyor. Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell, “Kongreye Altı Aylık Para Politikası Raporu” başlıklı duruşmada ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade verecek. Bu açıklama ile kripto paralarda deprem yaşanabilir.