Kritik karar Resmi Gazete'de! Dikkat, evi olan herkesi ilgilendiriyor

Evi olan ya da ev sahibi olmak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiriyor! Ödeme miktarları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi... İşte detaylar!