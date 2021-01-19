Kritik karar Resmi Gazete'de! Dikkat, evi olan herkesi ilgilendiriyor

Al\u0131nacak para miktar\u0131 artt\u0131. 240 bin lira olan \u00f6deme tutar\u0131 2021 itibar\u0131 ile 268 bin lira oldu. Vatanda\u015flar\u0131n yapaca\u011f\u0131 \u00f6demeye de zam geldi. 782 liradan 874 liraya y\u00fckseldi.,Depremde hasar g\u00f6ren Zorunlu Deprem Sigortal\u0131 evler i\u00e7in \u00f6denecek en y\u00fcksek teminat bedelinin 268 bin TL\u2019ye y\u00fckseldi\u011fini belirten DASK Koordinat\u00f6r\u00fc Erdal Turgut, \u201cBildi\u011finiz gibi DASK, Zorunlu Deprem Sigortas\u0131 ile evlerin yeniden in\u015fa bedelini teminat alt\u0131na al\u0131yor. Yeniden in\u015fa bedelleri de her y\u0131l enflasyon oran\u0131nda g\u00fcncelleniyor. ,Zorunlu Deprem Sigortas\u0131 kapsam\u0131nda, bir mesken i\u00e7in yap\u0131 tarz\u0131 ayr\u0131lmaks\u0131z\u0131n verilebilecek azami teminat tutar\u0131 240 bin TL'den 268 bin TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Tebli\u011fe eklenen ge\u00e7ici maddelere g\u00f6re, teminat ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi 1 Ocak- 31 Aral\u0131k 2021 tarihleri aras\u0131ndaki sigorta s\u00f6zle\u015fmeleri i\u00e7in tarife fiyat\u0131 \u00fczerinden y\u00fczde 10 oran\u0131nda indirim uygulanmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Tebli\u011fin yay\u0131m\u0131 tarihinden \u00f6nce akdedilen ve teminat ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi 1 Ocak ve sonras\u0131 olan sigorta s\u00f6zle\u015fmeleri, prime ili\u015fkin herhangi bir i\u015flem yap\u0131lmaks\u0131z\u0131n yeni belirlenen teminatlara tabi olacak.,Kampanya kapsam\u0131nda \u0130stanbul\u2019da ve \u0130zmir\u2019de 100 metrekare betonarme bir evin y\u0131ll\u0131k 268 TL\u2019ye Zorunlu Deprem Sigortas\u0131 ile g\u00fcvence alt\u0131na al\u0131nabilece\u011fini a\u00e7\u0131klayan Turgut \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep\u2019te y\u0131ll\u0131k 90 TL\u2019ye; Ardahan\u2019da y\u0131ll\u0131k 129 TL\u2019ye; A\u011fr\u0131, Artvin, Giresun, Kayseri, Ni\u011fde, Rize\u2019de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nev\u015fehir, K\u0131r\u015fehir\u2019de 38 TL\u2019ye; Antalya\u2019da 129 TL\u2019ye ve Bursa\u2019da 173 TL\u2019ye Zorunlu Deprem Sigortas\u0131 g\u00fcvencesine sahip olacak. Kampanya kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye genelinde y\u0131ll\u0131k prim ortalamas\u0131 ise 163 TL olarak hesaplan\u0131yor".,Depremin ard\u0131ndan Zorunlu Deprem Sigortas\u0131\u2019na ilgide art\u0131\u015f oldu\u011funu hat\u0131rlatan Turgut, \u201cDepremden sonraki ilk hafta Ege B\u00f6lgesi\u2019nde g\u00fcnl\u00fck poli\u00e7e \u00fcretimi y\u00fczde 100\u2019lerin \u00fczerine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. \u015eu anda da deprem \u00f6ncesine g\u00f6re g\u00fcnl\u00fck y\u00fczde 5 daha fazla olarak devam ediyor. \u0130zmir\u2019deki Zorunlu Deprem Sigortal\u0131 konut say\u0131s\u0131 635 binden 689 binlere y\u00fckseldi. T\u00fcrkiye genelindeki g\u00fcnl\u00fck poli\u00e7e \u00fcretimi art\u0131\u015f\u0131 ise y\u00fczde 5 d\u00fczeyinde devam ediyor. ,Evi olan ya da ev sahibi olmak isteyen herkesi \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiriyor! \u00d6deme miktarlar\u0131 de\u011fi\u015fti. Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi... \u0130\u015fte detaylar!,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan tebli\u011f ile zorunlu deprem sigortas\u0131nda uygulanan azami teminat tutar\u0131 28 bin TL art\u0131r\u0131ld\u0131. Bu kapsamda, bir mesken i\u00e7in yap\u0131 tarz\u0131 ayr\u0131lmaks\u0131z\u0131n verilebilecek azami teminat tutar\u0131 240 bin TL'den 268 bin TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Tebli\u011fe g\u00f6re, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yap\u0131lar i\u00e7in bin 134 TL'den bin 268 TL'ye, di\u011fer yap\u0131lar i\u00e7in ise 782 TL'den 874 TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,\u2018DASK Yapt\u0131ran Kazan\u0131yor\u2019 kampanyas\u0131yla da bu fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrd\u00fcrerek sigortal\u0131l\u0131k oranlar\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 ve y\u00fczde 100 sigortal\u0131l\u0131k oran\u0131na ula\u015fmay\u0131 hedefliyoruz\u201d dedi. (\u0130HA),\u00d6zetle DASK\u2019\u0131n sigortal\u0131lara verdi\u011fi teminat, ekonomik \u015fartlara g\u00f6re korumaya al\u0131narak art\u0131r\u0131l\u0131yor. Buna ba\u011fl\u0131 olarak primlerde de art\u0131\u015f oluyor. DASK olarak 2021\u2019de teminat\u0131 art\u0131rma ancak prim fark\u0131n\u0131 sigortal\u0131lar\u0131m\u0131za yans\u0131tmama karar\u0131 ald\u0131k" dedi.