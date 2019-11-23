Küçük çocuğun dikkati kedilerin hayatını kurtardı

Olay bug\u00fcn sabah saatlerinde Sivas\u2019ta Mimar Sinan Mahallesi 16. Sokakta meydana geldi. ,10 ya\u015f\u0131ndaki Enes \u015eeker, polis ihbar hatt\u0131n\u0131 arayarak iki kedinin bo\u015f bir d\u00fckkanda 3 g\u00fcnd\u00fcr mahsur kald\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131n\u0131 yapt\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti. ,Uzun s\u00fcre i\u015f yeri sahibi arand\u0131. Ancak d\u00fckkanla ilgili devam eden yarg\u0131 s\u00fcreci bulundu\u011fu bu nedenle mahkeme karar\u0131 ile kapal\u0131 bulundu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. ,Bunun \u00fczerine d\u00fckkanla ilgili davaya bakan avukata ula\u015f\u0131ld\u0131. Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan avukat\u0131n d\u00fckkan\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7mas\u0131 ile kediler a\u00e7l\u0131ktan \u00f6lmek \u00fczereyken kurtar\u0131ld\u0131. ,Kedilerin havaland\u0131rma bo\u015flu\u011fundan d\u00fckkana girip orada mahsur kald\u0131klar\u0131 tahmin ediliyor. Ne kadar d\u00fckkanda kald\u0131klar\u0131 ise bilinmiyor. ,\u0130hbarda bulunup kedilerin kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Enes kedileri kendi eliyle beslemeyi de ihmal etmedi. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun hayvan sevgisi ve yard\u0131m severli\u011fi takdir toplad\u0131.