Küçük kızın feci ölümü

.,Ac\u0131l\u0131 baba aile yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan teselli edildi. Olay yerinde bulunan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n terli\u011fi ise y\u00fcrek burktu.\r\n,Bu s\u0131rada kamyonun s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Mehmet A. arac\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rarak hareket etti. Bir s\u00fcre sonra kamyonun alt\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n oldu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fc uyard\u0131.\r\n,Bu s\u0131rada karde\u015flerinin dalg\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndan faydalanan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z, sokak \u00fczerinde park halinde bulunan kamyonun alt\u0131nda oynamaya ba\u015flad\u0131. ,Cenaze olay yeri ve savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.,Ekipler soka\u011f\u0131 g\u00fcvenlik \u015feridi ile ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapatt\u0131. Ac\u0131 haberi alan aile ise adeta y\u0131k\u0131ld\u0131. \u00c7ocu\u011funun cenazesini g\u00f6rmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan baba yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan kamyonun alt\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan ve kontrol edilen k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edildi. ,sokak \u00fczerinde tek katl\u0131 m\u00fcstakil elde ailesinin yan\u0131nda bulunan Tulin Abo Sn\u0131sleh, iki karde\u015fi ile birlikte \u00e7\u00f6p atmak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.