Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti

K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fc'nde binlerce bal\u0131\u011f\u0131n k\u0131y\u0131ya vurdu\u011fu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc korkuttu. ,G\u00f6l k\u0131y\u0131s\u0131n\u0131 kaplayan \u00f6l\u00fc bal\u0131klar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar panikle yetkililere haber verdi. \u0130BB ekipleri ise olay\u0131n ard\u0131ndan vakit kaybetmeden k\u0131y\u0131 temizleme i\u015flemine ba\u015flad\u0131.\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fc'nde hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle \u00f6len binlerce bal\u0131k ve yenge\u00e7 k\u0131y\u0131ya vurdu. ,Her y\u0131l benzer olaylar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen vatanda\u015flar ve bal\u0131k\u00e7\u0131lar, son zamanlardaki bal\u0131k \u00f6l\u00fcmlerinin ise son y\u0131llarda ya\u015fananlardan daha fazla oldu\u011funu kaydetti.,30 y\u0131ld\u0131r bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan Turan \u015ea\u015fmaz,"K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fcm\u00fcz \u00f6l\u00fcyor. Oksijenimiz bitiyor. G\u00f6lde oksijen olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bal\u0131klar suyun \u00fczerinde. Bir m\u00fcddet sonra oksijen yetersizli\u011finden bu hayvanlar\u0131m\u0131z \u00f6l\u00fcyor. G\u00f6l\u00fcn temizli\u011fine hi\u00e7bir \u015fekilde \u00f6nem vermedik. Ak\u0131nt\u0131lar\u0131 dere ba\u011flant\u0131lar\u0131 kesilince, Fir\u00fczk\u00f6y'deki fabrika at\u0131klar\u0131 da buraya gelince g\u00f6l bu hale geldi.","15 g\u00fcnd\u00fcr bir lodos vard\u0131, g\u00f6l \u015fi\u015fti geri d\u00f6n\u00fcnce oksijensiz bir su geldi. 80 \u00e7e\u015fit bal\u0131k ya\u015fayan g\u00f6l\u00fcm\u00fczde 4 \u00e7e\u015fit bal\u0131k kald\u0131" dedi. ,G\u00f6lde daha \u00f6nce y\u00fczd\u00fcklerini s\u00f6yleyen \u015ea\u015fmaz, "Temizlenmesi i\u00e7in yetkililerin ne gerekiyorsa yapmas\u0131 laz\u0131m. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalas\u0131nlar. Tek bir boru d\u00f6\u015fensin su pompalans\u0131n bu g\u00f6l oksijenle dolsun. Bal\u0131klar \u00f6lmesin" diye konu\u015ftu.,K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece G\u00f6l\u00fcn'de k\u0131y\u0131ya vuran binlerce \u00f6l\u00fc bal\u0131k, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) ekipleri taraf\u0131ndan toplanmaya ba\u015fland\u0131., \u0130BB'ye ba\u011fl\u0131 \u0130STA\u00c7 K\u0131y\u0131 Temizleme Ekibi, file ile \u00f6l\u00fc bal\u0131klar\u0131 toplayarak Mimar Sinan K\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00fczerinde a\u00e7\u0131lan \u00e7\u00f6p po\u015fetlerine doldurdu. \u0130BB ekiplerinin temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 devam ediyor.,\u0130stanbul Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Yavuz Karaca, g\u00f6ldeki kirlilik ve bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri \u00fczerinde bir ekip g\u00f6nderdiklerini belirterek, "\u00d6len bal\u0131klardan ve sudan numune ald\u0131k ve laboratuvara g\u00f6nderdik. Sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131klan\u0131nca payla\u015faca\u011f\u0131z. Birka\u00e7 ay \u00f6nce de benzer bir durum ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131 ama bu defa \u00f6l\u00fcmlerin daha fazla oldu\u011funu s\u00f6yleyebiliriz" dedi.,.