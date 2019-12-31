Kullanıcılar dikkat! WhatsApp yeni yılda o telefonların fişini çekiyor

D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, 31 Aral\u0131k 2019 tarihinden itibaren milyonlarca telefona olan deste\u011fini tamamen sonland\u0131racak.,Windows Mobile, Android ve iOS i\u015fletim sistemlerini kullanan bir\u00e7ok telefonu kapsayan uygulama, bu geceden itibaren devreye girecek.,Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda a\u00e7\u0131klama yapan WhatsApp, Windows Mobile i\u015fletim sistemine olan deste\u011fini tamamen sonland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Yeni y\u0131lla birlikte hi\u00e7bir Windows Mobile telefonunda, WhatsApp uygulamas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayacak.,Ayr\u0131ca 1 \u015eubat 2020 tarihinden itibaren, iOS 7'den daha d\u00fc\u015f\u00fck s\u00fcr\u00fcme sahip iPhone modelleri ve Android 2.3.7 s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fcn alt\u0131ndaki ak\u0131ll\u0131 telefonlar da WhatsApp'tan destek alamayacak.,WhatsApp'\u0131n bu telefonlardan deste\u011fini \u00e7ekmesi, uygulamay\u0131 tamamen kullanamayaca\u011f\u0131n\u0131z anlam\u0131na gelmiyor.,E\u011fer WhatsApp uygulamas\u0131 telefonunuza y\u00fckl\u00fcyse, uygulamay\u0131 kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak herhangi bir \u015fekilde uygulamay\u0131 silerseniz veya oturumunuzu kapat\u0131rsan\u0131z, yeniden hesap a\u00e7man\u0131za izin verilmeyecek.,Ayr\u0131ca WhatsApp'\u0131n g\u00fcncellemeler ile kullan\u0131c\u0131lara sunulan bir\u00e7ok \u00f6zelli\u011fi, eski telefonlarda kullan\u0131lmayacak.,WhatsApp'\u0131n b\u00f6yle bir karar almas\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck neden ise art\u0131k eski sistemlerin WhatsApp'\u0131n yeni \u00f6zellikleriyle uyumlu olmamas\u0131. ,\u015eirket, bu nedenle eski i\u015fletim sistemleriyle zaman kaybetmek yerine, g\u00fcncel telefonlar\u0131 daha \u00e7ok tercih ediyor. (Ensonhaber),WhatsApp, yen y\u0131ldan itibaren destek vermeyi \u00e7ekece\u011fi telefonlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.