Küpün içinden çıkanları görünce şaşkına döndü

Aile, kedinin nerede do\u011fum yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edemedi. Bah\u00e7ede kedi sesi duyan kom\u015fular\u0131, evin \u00f6n\u00fcne dekor ama\u00e7l\u0131 b\u0131rak\u0131lan k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde kedi yavrular\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Kedinin do\u011fum i\u00e7in bir k\u00fcp\u00fc tercih etmesi \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla kar\u015f\u0131land\u0131. Irak, yazl\u0131k olarak kulland\u0131klar\u0131 evde havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte kedilerin \u00fc\u015f\u00fcmemesi i\u00e7in k\u00fcp\u00fc bir \u00f6rt\u00fcyle sard\u0131. D\u00f6rd\u00fcz olan yavru kediler ile annelerinin durumlar\u0131n\u0131 takip eden Irak, bunun i\u00e7in de yazl\u0131k eve s\u00fcrekli ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.,Yazl\u0131k olarak kullan\u0131lan evde s\u00fcrekli hamile bir kedinin bah\u00e7ede gezdi\u011fini fark eden Irak ailesi, g\u00fcnler sonra kedinin do\u011fum yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlad\u0131.,\u0130HA muhabirine konu\u015fan i\u015f adam\u0131 Feridun Irak, anne kedinin g\u00fcvenli buldu\u011fu k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde do\u011fum yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \u0130lk kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 durum kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Irak, \u201cYaz aylar\u0131n\u0131 ge\u00e7irdi\u011fimiz evimizin bah\u00e7esinde dekoratif ama\u00e7l\u0131 koydu\u011fumuz bir k\u00fcp var. Van\u2019a geri d\u00f6nece\u011fimiz bu son g\u00fcnlerde bah\u00e7edeki k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde bir anne kedinin 4 yavru d\u00fcnyaya getirdi\u011fini fark ettik. Anne kedi b\u00fcy\u00fck ihtimal k\u00fcp\u00fcn i\u00e7ini g\u00fcvenli hissetmi\u015f. Biz de kedilerine gerekli \u00f6zeni g\u00f6stererek takip ediyoruz. ,Evimizin bulundu\u011fu site 20 d\u00f6n\u00fcml\u00fck bah\u00e7enin i\u00e7indedir. Dolay\u0131s\u0131yla anne kedi buradaki do\u011fal ortamlar\u0131nda ya\u015famaktad\u0131r. Kedilerin yan\u0131 s\u0131ra kirpi, hatta nadiren k\u00fc\u00e7\u00fck y\u0131lanlarla da kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yoruz. \u00c7ok \u00e7e\u015fitli ku\u015f ve kelebekler de bulunuyor. Bunlar\u0131n hepsi do\u011fal ortamlarda hayatlar\u0131n\u0131 devam ettiriyorlar\u201d dedi.,Anne kedinin k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde d\u00f6rd\u00fcz yavru do\u011furdu\u011funu dile getiren Irak, \u201cBizler de kendilerini takip ediyoruz ve anneyi beslemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Anne kediyi hamile halini dola\u015f\u0131rken g\u00f6r\u00fcyorduk. Bir ara hamileli\u011finin gitti\u011fini ve yavrular\u0131n\u0131 fark etmi\u015ftik. Ancak k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde yavrulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 birka\u00e7 g\u00fcn sonras\u0131nda fark ettik. \u0130lk olarak kom\u015fumuzun Beritan isimli k\u0131z\u0131 fark etmi\u015fti. Beritan\u2019\u0131n bizi haberdar etmesiyle durumdan haberimiz oldu\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),Edremit il\u00e7esinde ya\u015fayan ve hayvanlara olan sevgisiyle tan\u0131nan i\u015f adam\u0131 Feridun Irak\u2019a ait evin bah\u00e7esine dekor ama\u00e7l\u0131 bir k\u00fcp b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Van\u2019\u0131n merkez Edremit il\u00e7esinde bir i\u015f adam\u0131na ait evin bah\u00e7esine dekor ama\u00e7l\u0131 b\u0131rak\u0131lan k\u00fcp\u00fcn i\u00e7inde bir kedi d\u00f6rd\u00fcz yavru d\u00fcnyaya getirdi.