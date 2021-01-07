Kuraklık bazilikayı da vurdu! İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu

Bazilika formunda kilise kal\u0131nt\u0131s\u0131 oldu\u011fu belirlenen yap\u0131, 50 metre a\u00e7\u0131kta, 6 metre derinlikte yer al\u0131yor. 740 y\u0131l\u0131nda ya\u015fanan depremde g\u00f6l sular\u0131na g\u00f6m\u00fclen bazilika, 2014 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00f6nemli ke\u015fifleri aras\u0131nda g\u00f6sterildi. Bat\u0131k bazilika, ya\u015fanan kurakl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 olarak su y\u00fczeyinin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00dczerinde ku\u015flar\u0131n yuva yapt\u0131\u011f\u0131 bazilikan\u0131n par\u00e7alar\u0131 g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131nca merakl\u0131 vatanda\u015flar\u0131n ilgi oda\u011f\u0131 haline gelmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bazilikan\u0131n Kafes i\u00e7inde korunan en \u00f6nemli par\u00e7alar\u0131 suyun \u00e7ekilmesiyle g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130znik g\u00f6l\u00fc k\u0131y\u0131s\u0131nda i\u015fletmesi bulunan Bekir Uslu, \u201cBen 20 y\u0131ld\u0131r \u0130znik g\u00f6l\u00fcnde i\u015fletmecilik yapmaktay\u0131m. \u0130lk defa bu kadar \u00e7ekilmeye \u015fahitlik ediyorum. Son y\u0131llardaki kurakl\u0131k sebebiyle G\u00f6beklitepe olma yolunda ilerleyen bazilika g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Ku\u015flar\u0131n yuvas\u0131 haline geldi. Acilen tedbir al\u0131nmas\u0131 laz\u0131m. Durum vahim\u201d dedi.,Tarihi M.\u00d6. 4\u2019\u00fcnc\u00fc y\u00fczy\u0131la uzanan, Bithynia, Sel\u00e7uklu, Roma ve Osmanl\u0131 gibi pek \u00e7ok medeniyete ev sahipli\u011fi yapan \u0130znik\u2019te 2014 y\u0131l\u0131nda havadan \u00e7ekilen foto\u011fraflar sayesinde \u0130znik g\u00f6l\u00fc i\u00e7erisinde 2 bin y\u0131ll\u0131k bazilika oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bursa\u2019n\u0131n \u0130znik il\u00e7esinde, g\u00f6l k\u0131y\u0131s\u0131n\u0131n 50 metre a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda bulunan, Aziz Neophytos\u2019un ad\u0131na in\u015fa edildi\u011fi belirlenen bat\u0131k bazilika, sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.