Kuraklık vurdu, 26 yıl sonra baraj altındaki köy gün yüzüne çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat’ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Yozgat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü. Yozgat’ta uzun yıllar yıllık yağış ortalaması metrekareye 562 kilogram düşerken, bu oran 2020 yılında 410 kilogram olarak gözlendi.