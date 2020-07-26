Kurban Bayramı'na özel üretildi, görünümü ve fiyatıyla dikkat çekiyor

G\u00f6vde k\u0131sm\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirilen kaliteli \u00e7eli\u011fin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 masatlar, Kurban bayram\u0131 \u00f6ncesi Bin TL 'den al\u0131c\u0131 buluyor. Kendi kurban\u0131n\u0131 kesen vatanda\u015flar ve kasaplar i\u00e7in \u00fcretilen masatlar ise 250 TL'den sat\u0131\u015fa sunuluyor.,Sivas'ta b\u0131\u00e7ak ustalar\u0131, Kurban bayram\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala yo\u011fun mesai harc\u0131yor. ,B\u0131\u00e7ak gibi \u00e7e\u015fitli kesici aletleri bileylemekte kullan\u0131lan \u00f6zel masatlar'\u0131n sap k\u0131sm\u0131 ve g\u00f6vde k\u0131sm\u0131 ise g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle dikkat \u00e7ekiyor. \u00d6zel masatlar\u0131n sap k\u0131sm\u0131nda geyik boynuzu, manda boynuzu, pirin\u00e7 bal\u00e7ak ve kehribar kullan\u0131l\u0131yor. ,Sivasl\u0131 b\u0131\u00e7ak ustas\u0131 Mustafa Argut, haz\u0131rlanan masatlar\u0131n kurban bayram\u0131 i\u00e7in kasaplara ve amat\u00f6r evde kesim yapan vatanda\u015flara yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cAlanlar\u0131n memnun kalaca\u011f\u0131na da eminiz. \u0130ki \u00e7e\u015fit \u00e7elikten yapt\u0131k. Alman ve \u0130\u015fve\u00e7 \u00e7eli\u011finden. Alman \u00e7eli\u011finden yap\u0131lan masatlar\u0131m\u0131z 250 T\u00fcrk liras\u0131. \u0130sve\u00e7 \u00e7eli\u011finden yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z masatlar ise 500 T\u00fcrk liras\u0131. Masatlar\u0131n komple profil resmine kadar kendimiz \u00e7\u0131kar\u0131yoruz evde. Makine kullanm\u0131yoruz komple el yap\u0131m\u0131. Kurban bayram\u0131ndan dolay\u0131 gelen talepte olduk\u00e7a yo\u011fundu. \u015euan da elimizde bulunanlar\u0131n y\u00fczde 80\u2019i gitti. Y\u00fczde 20\u2019si ise buraya gelen m\u00fc\u015fterilerimize yok dememek i\u00e7in fazladan yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z masatlar \u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00d6te yandan, 4 \u00f6zel masat \u00fcretti\u011fini belirten Argut, \u201cAyr\u0131ca ben \u00f6zel 4 masat yapt\u0131m. Boy \u00f6l\u00e7\u00fclerini kendi standart\u0131ma g\u00f6re ald\u0131m ben. Her ustan\u0131n ve her masat yapan firman\u0131n kendisine ait bir \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fc vard\u0131r. Ben bunu biraz daha b\u00fcy\u00fck tutarak tezgah masat\u0131 veya d\u00f6ner b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 masat\u0131 olarak tasarlad\u0131m. \u00d6zel masatlar\u0131n sap k\u0131sm\u0131nda manda boynuzu, kehribar, pirin\u00e7 bal\u00e7ak ve geyik boynuzu kulland\u0131m. \u00c7eliklerimiz \u0130sve\u00e7 \u00e7eli\u011fi. 4 tane e\u015fsiz masat \u00e7\u0131kard\u0131m. Masatlarda di\u015f dedi\u011fimiz bir olay vard\u0131r. Elimizi s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman t\u0131rna\u011f\u0131m\u0131za tak\u0131lan di\u015fler vard\u0131r. Ben \u00f6zel masatlarda birine s\u0131f\u0131r birine ise s\u0131f\u0131r\u0131n bir kal\u0131n\u0131 di\u015f ayarlad\u0131m. Yani eliniz de\u011fdi\u011fi zaman di\u015fi t\u0131rnakta hissedemiyorsunuz. Masatlar kullan\u0131m yerine ve ki\u015fiye g\u00f6re ayarlan\u0131r. Bunlar\u0131n fiyatlar\u0131 da bin T\u00fcrk liras\u0131 \u2019\u2019 dedi.,Kurban kesiminde kullan\u0131lacak olan b\u0131\u00e7aklar\u0131n iyi kesmesini isteyen vatanda\u015flar, b\u0131\u00e7aklar\u0131n\u0131n keskinli\u011fini artt\u0131rabilmek i\u00e7in b\u0131\u00e7ak\u00e7\u0131lara ak\u0131n ediyor. Sivas\u2019ta 41 y\u0131ll\u0131k B\u0131\u00e7ak ustas\u0131 Mustafa Argut, Kurban bayram\u0131na \u00f6zel el yap\u0131m\u0131 masat \u00fcretti.