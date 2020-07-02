Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu \u00fcyesi Prof. Dr. \u00d6zkan, Habert\u00fcrk TV'de yay\u0131nlanan programda pandemi s\u00fcreciyle ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,\u00d6zkan'\u0131n konu\u015fmalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131 \u015fu \u015fekilde:"Okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla ilgili her t\u00fcrl\u00fc plana haz\u0131rl\u0131kl\u0131y\u0131z. Ancak, \u015fu anda 15 A\u011fustos'ta ya da Eyl\u00fcl'de okullar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131r ya da a\u00e7\u0131lmaz diye bir karar \u00e7\u0131kmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.,\r\nKi\u015fisel kanaatim rakamlar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcremezsek Kurban Bayram\u0131'nda bir engel gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Rakamlar b\u00f6yle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz sar\u0131lmadan, \u00f6p\u00fc\u015fmeden duram\u0131yoruz.,\r\nArt\u0131\u015f\u0131n pandemi s\u00fcrecinin ilk aylar\u0131 olan mart ve nisana g\u00f6re art\u0131\u015f h\u0131z\u0131 \u00e7ok y\u00fcksek de\u011fil, ancak binli rakamlar\u0131n alt\u0131na inmemiz gerekiyor. Avrupa Birli\u011fi'nin kabul etti\u011fi y\u00fcz binde 16 vaka say\u0131s\u0131 T\u00fcrkiye'de y\u00fcz binde 20. Bu nedenle bize s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u00e7mad\u0131. Bilim Kurulu olarak bizi her t\u00fcrl\u00fc plana haz\u0131rl\u0131kl\u0131y\u0131z. Salg\u0131n dinamik bir s\u00fcre\u00e7.,Ekim ay\u0131nda influenza ile birlikte bu tip hastal\u0131klar\u0131n artmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Bu d\u00f6nemde okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 da bir dezavantaj. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Bilim Kurulu da bunun fark\u0131nda. Evlerimizde de kontroll\u00fc sosyal mesafemizi korumal\u0131y\u0131z. Sadece sokakta maske takmak yeterli de\u011fil. 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc daha fazla hastalan\u0131yor ve ent\u00fcbe oluyor. \u00d6l\u00fcmlerde 70 ya\u015f ve \u00fczeri. Ya\u015f ortalamam\u0131z artt\u0131k\u00e7a yo\u011fun bak\u0131ma ihtiyac\u0131m\u0131z art\u0131yor. Bu y\u00fczden biraz daha sabretmemiz gerekiyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin vaka say\u0131s\u0131nda binli rakamlar\u0131n alt\u0131na inmesi gerekti\u011fini belirten Prof. Dr. \u00d6zkan, vatanda\u015flara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallar\u0131na uymas\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu. \u00d6te yandan \u00d6zkan, vaka say\u0131s\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmemesi durumunda Kurban Bayram\u0131'nda soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi., Her \u015fey toplumun elinde. E\u011fer kurallara uyup, vaka say\u0131s\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrsek toplu alanlarda daha rahat bir ya\u015fam s\u00fcrecine girece\u011fiz. Bizim toplumumuz hastalan\u0131p daha sonra tedavi olmaya odakl\u0131y\u0131z. Vatanda\u015f almas\u0131 gereken tedbirleri biliyor ama hayat\u0131na uyarlam\u0131yor.Toplumdaki sa\u011fl\u0131k okur-yazarl\u0131\u011f\u0131yla ilgili Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'yla 2017'de yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re y\u00fczde 70 d\u00fc\u015f\u00fck. Yani 10 ki\u015fiden 7'si sa\u011fl\u0131kla ilgili bilgiyi anlama bulma, anlama konusunda yetersiz.