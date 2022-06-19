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Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacaklara kötü haber! Otobüs biletleri iki katına çıktı: En ucuz otobüs bileti kaç TL?

Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacaklara kötü haber! Otobüs biletleri iki katına çıktı: En ucuz otobüs bileti kaç TL?

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla otobüs ve uçak biletlerinde hareketlilik başladı. Yaz tatilinde bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamlar ve bayramın yaklaşmasıyla otobüs biletlerine yüzde 30 ile 50 arasında zamlandı. İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıktı. Peki otobüs biletleri ne kadar? En ucuz otobüs bileti kaç TL?

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