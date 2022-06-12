Kurban fiyatları 2022 il il belli oldu: En düşük küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaştı, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Büyükşehirlerde satışa sunulacak olan kurbanlıklar yavaş yavaş yola çıkıyor, kurban pazarları için son hazırlıklar yapılıyor. 2022 kurban fiyatları ne kadar ve güncel kurban fiyatları gibi konuları araştıranlar, sorgulama sonrası tercihlerini yapacaklar. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz'dan önce karar vermek isteyenler için il il kurbanlık fiyatlarını derledik. İstanbul kurban fiyatları ne kadar, Ankara, İzmir büyükbaşlar ne kadar? Detaylar sizlerle...