Kurbanlık alacaklar dikkat! Buraya bakmadan sakın almayın: Tüm bilgiler cep telefonlarınıza gelecek

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satın almak için araştırmalara başladı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurbanlık alacak vatandaşları uyardı. Aksoy, hayvanın takibi ve küpe numaraları için TÜRKVET mobil uygulaması kurması gerektiğini söyledi. Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? TÜRKVET nedir? TÜRKVET'e nasıl girilir? İşte detaylar…