Kurbanlık fiyatları belli oldu! Fiyatlar 2 katına çıktı: İşte rakamlar

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala hazırlıklar başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar şimdiden fiyatları öğrenmek için çiftçilerin yolunu tuttu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık nasıl seçilir? Kurban fiyatları kaç TL? İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil yaptığı son açıklamada, “Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.” İfadelerini kullandı.