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Türkiye Gazetesi

Kurbanlıklar geldi fiyatlar düştü! 2022 Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte kurban pazarlarındaki güncel fiyatlar

Kurbanlıklar geldi fiyatlar düştü! 2022 Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte kurban pazarlarındaki güncel fiyatlar

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kaldı. Kurbanlıklar ise pazara indi. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını araştırmaya başladı. Çoğu kişi şimdiden aldı bile. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç ve koyun kurbanlıklarının fiyatı ne kadar, kaç TL? Kurban hisse bedeli kaç TL? Kurbanlık pazarları ne zaman kurulacak? Kurbana kaç kişi ortak girebilir? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

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