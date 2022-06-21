Kurbanlıklar için tarih verildi: İstanbul'a geliyorlar! Pazarlar kuruldu, işte büyükbaş ve küçükbaş fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "kurbanlıklar İstanbul'a ne zaman gelecek, kurbanlık satış tarihi" gibi konular merak ediliyor. Hem yem hem de yol maliyetleri arttı. Üzerine bir de kurban pazarlarındaki çadırların fiyatı eklendi. Fiyatların katlanması sonrası en ucuz kurban fiyatları ve küçükbaş büyükbaş fiyatları da merak ediliyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görücüye çıkarılan kurbanlıklar büyükşehirlere yavaş yavaş geliyor. İşte kurban fiyatları ile ilgili son gelişmeler...