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Türkiye Gazetesi

Kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlıklar başladı! Kurban fiyatlarında son rakamlar

Kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlıklar başladı! Kurban fiyatlarında son rakamlar

İstanbul kurban fiyatları ne kadar, istanbul büyükbaş kurban fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları gibi konular Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'da kurbanını kesmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular olmaya devam ediyor. Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece başladı, kurban pazarları yavaş yavaş doluyor. Şimdiden pazarlarda yerlerini alan satıcılar, alıcılar ile kıran kırana pazarlığa başladı. Peki kurbanlıklar ne kadar, kurban pazarları nerede, İstanbul kurban fiyatları ne kadar? İşte kurban bayramına sayılı gün kala 2022 İstanbul kurban fiyatlarına dair merak edilenler...

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