Kurduğu sistem ile ısınmayı bedavaya getirdi

41 ya\u015f\u0131ndaki Murat M\u00f6n\u00fcn 50\u2019den fazla b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvandan elde edilen hayvansal at\u0131klardan biyogaz \u00fcretme d\u00fc\u015f\u00fcncesini projeye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc., \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Sivil Toplumla \u0130li\u015fkiler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn destekleriyle ah\u0131r\u0131yla ba\u011flant\u0131l\u0131 bir biyogaz \u00fcretme sistemi kuran Murat M\u00f6n\u00fcn bu sayede seras\u0131n\u0131n ve evinin \u0131s\u0131 ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\u200b\r\n,"Hedef elektrik \u00fcretmek"\r\n\u00dcretti\u011fimiz gaz\u0131n \u0131s\u0131s\u0131 ile seras\u0131nda domates yeti\u015ftirdi\u011fini ifade eden Murat M\u00f6n\u00fcn, "Projem, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Sivil Toplumla \u0130li\u015fkiler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan desteklendi. Desteklenen bu imkanlarla bir biyogaz deposu kurduk. ,Hedefimiz burada hayvan g\u00fcbresinden biyogaz \u00fcreterek k\u0131\u015f\u0131n sebze yeti\u015ftirmekti. Seram\u0131z\u0131 kurduk ve domates yeti\u015ftirdik. Biz bu projede \u00f6rnek olmak istiyoruz. Bu tip ah\u0131rlar yapanlar hayvan g\u00fcbresini kullans\u0131n ve alternatif geliri olsun diye biz bu projeyi ger\u00e7ekle\u015ftirdik., Projemizin devam\u0131 olacak, elektrik \u00fcretece\u011fiz. Burada bize destek olan \u0130l Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz \u0130brahim Sa\u011flam ve \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz Osman Akman sa\u011f olsun bizi hi\u00e7 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131lar., Seram\u0131za \u0130brahim Sa\u011flam\u2019\u0131n b\u00fcy\u00fck destekleri oldu" diye konu\u015ftu.\r\nMurat M\u00f6n\u00fcn biyogaz tesisinden elektrik \u00fcretmek i\u00e7in destek bekliyor.