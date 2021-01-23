Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor

Ba\u011flama \u00fccretinin 25 bin liraya mal olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen \u00c7olak, elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in alternatif yollar aramaya ba\u015flad\u0131. ,Hem ucuz hem de temiz olmas\u0131 nedeniyle r\u00fczg\u00e2r ve g\u00fcne\u015f enerjilerinden yararlanmay\u0131 karar k\u0131lan emekli m\u00fcteahhit Mehmet \u00c7olak, 2011 y\u0131l\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ve 2013 senesinde tamamen kurdu\u011fu sistemle 8 y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 10 bin lira masraftan kurtuldu.\r\n\r\n,Konuyla ilgili konu\u015fan \u00c7olak; \u201c2011 y\u0131l\u0131nda 25 bin lira para istediler elektrik hatt\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in. Miktar \u00e7ok geldi, kendim d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcp b\u00f6yle bir y\u00f6ntem uygulad\u0131m. \u0130lk kurdu\u011fumda 2 bin lira masraf ettim. \u00d6nce pervane al\u0131p ayd\u0131nlatma yapt\u0131m, daha sonra ilave g\u00fcne\u015f panelleri ald\u0131m. Yakla\u015f\u0131k 2 bin lira kadar da onlara verdim \u00e7ok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullan\u0131yorum. Hi\u00e7bir \u015fik\u00e2yetim de yok. \u015eu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 y\u0131ld\u0131r normal elektrik kullansayd\u0131m yakla\u015f\u0131k 8-10 bin lira elektrik faturas\u0131 \u00f6derdim. Fakat \u015fuana kadar maliyet bile yar\u0131s\u0131 kadar olmad\u0131. Her ihtiyac\u0131m\u0131 g\u00f6r\u00fcyorum. Her t\u00fcrl\u00fc elektronik aletim var ve kullan\u0131yorum. Bah\u00e7emiz oldu\u011fu i\u00e7in yaz\u0131n s\u00fcrekli sulama yap\u0131yoruz. \u0130ki tane dalg\u0131\u00e7 pompam, iki tane kuyum var. \u0130stedi\u011fim zaman dalg\u0131\u00e7lar\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabiliyorum. \u0130stedi\u011fim her zaman istedi\u011fim elektronik aletimi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabiliyorum. Depolar\u0131m\u0131 doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorum. T\u00fcm i\u015flemler i\u00e7in elektri\u011fimi buradan kullan\u0131yorum. Ayd\u0131nlatma, televizyon, buzdolab\u0131, elektrik s\u00fcp\u00fcrgesi gibi her t\u00fcrl\u00fc elektronik aletimiz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131 her zaman merak etti\u011fini s\u00f6yleyen Mehmet \u00c7olak, kom\u015fular\u0131n\u0131n bu sistemi be\u011fendiklerini ve evlerine kurduklar\u0131n\u0131, \u00e7ok da memnun olduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Salg\u0131n d\u00f6neminde de ba\u011f eviyle kendilerini d\u0131\u015far\u0131dan izole ettiklerini belirten \u00c7olak, konutunun kendi kendine yetmesi nedeniyle d\u0131\u015far\u0131 hi\u00e7 \u00e7\u0131kmad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. \u00c7olak; \u201cBunu gen\u00e7li\u011fimde de denemi\u015ftim, bir ev yap\u0131yorduk, oraya pervane koymu\u015ftum ve ayd\u0131nlatma i\u00e7in kullan\u0131yorduk. Daha sonra pervaneyi buraya kurdum. Biraz da internetten ara\u015ft\u0131rd\u0131k. Ben buray\u0131 yapt\u0131ktan sonra yakla\u015f\u0131k 20 ki\u015fi geldi bakmaya. Evimiz ziyaret yeri gibi oldu. Herkes gelip g\u00f6rmek istiyordu. Tarif ettim yapanlar da oldu. \u015eu an k\u00f6y evinde bu \u015fekilde elektrik kullananlar var. Kullananlar\u0131n hepsi de gayet memnun. Koronavir\u00fcs ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman Eski\u015fehir\u2019deydik. Buraya geldik. Kendimizi izole etmi\u015f olduk. Yaln\u0131z kald\u0131k hi\u00e7bir yere \u00e7\u0131kmad\u0131k. Hi\u00e7 kimseyle de g\u00f6r\u00fc\u015fmedik. Koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in \u00e7ok iyi oldu\u201d dedi.,78 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet \u00c7olak 10 y\u0131l \u00f6nce \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndaki arazisine bir ba\u011f evi in\u015fa etti ve elektrik ba\u011flamak i\u00e7in gerekli kurumlara ba\u015fvurdu.