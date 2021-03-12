Kurşunlayıp öldürdü, cesedini kimyasallarla yakıp, kemiklerini balyozla kırdı çöpe attı

Olay, 2018 y\u0131l\u0131nda kentin Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, ba\u011f evinde bir araya gelen Yakup \u00c7elik ve Astsubay A.K. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,Tart\u0131\u015fma sonucu A.K. \u00fczerinde bulunan tabancayla \u00c7elik\u2019e kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131. \u00c7elik2in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlayan A.K. cesedi ba\u011f evinin yak\u0131nlar\u0131ndaki araziye g\u00f6md\u00fc. Bir s\u00fcre sonra karde\u015fini de yan\u0131na alan Astsubay A.K. cesedi g\u00f6m\u00fcl\u00fc oldu\u011fu yerden \u00e7\u0131kartarak benzin d\u00f6kerek yakt\u0131. ,Kay\u0131p olarak aranan \u00c7elik\u2019ten hi\u00e7bir ize ula\u015famayan ekipler cinayetten \u015f\u00fcphelenerek dosyal\u0131 cinayet b\u00fcroya devretti. \u00c7elik\u2019in bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00f6zel bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan cinayet b\u00fcro ekipleri \u00c7elik'in yak\u0131nlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra arkada\u015flar\u0131ndan olu\u015fan y\u00fczlerce ki\u015finin ifadesini ald\u0131. ,\u00c7elik\u2019in cep telefonu sinyalini de takip eden ekipler \u00c7elik\u2019in telefonundan gelen en son sinyalin Astsubay A.K. ile ortak ald\u0131\u011f\u0131 ba\u011f evinden geldi\u011fini tespit etti. Tespitin \u00fczerine Astsubay A.K.\u2019n\u0131n da o g\u00fcne ait sinyal verileni inceleyen ekipler \u00c7elik\u2019in ve A.K.\u2019n\u0131n ayn\u0131 yerde olduklar\u0131 belirlendi.\r\n,Cesetten arta kalan kemikleri de balyoz ile par\u00e7alayan A.K ve karde\u015fi S.V.K. par\u00e7alar\u0131 kentin \u00e7e\u015fitli noktalar\u0131nda \u00e7\u00f6pe att\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\u0130ki \u00e7ocuk babas\u0131 Yakup \u00c7elik\u2019ten uzun s\u00fcre haber alamayan e\u015fi olay\u0131 polise haber verdi. ,Cinayetten \u015f\u00fcphelenen polisler astsubay A.K.\u2019y\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Sorgu s\u0131ras\u0131nda cinayeti itiraf eden A.K. aralar\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma sonras\u0131 Yakup \u00c7elik\u2019i beylik tabancas\u0131yla kafas\u0131ndan vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\nCesedi tek ba\u015f\u0131na g\u00f6md\u00fckten sonra karde\u015fi S.V.K.\u2019dan da yard\u0131m isteyen A.K. \u00c7elik\u2019e ait cesedi g\u00f6md\u00fc\u011f\u00fc yerden \u00e7\u0131kartarak \u00fczerine benzin ve kimyasal maddeler d\u00f6kerek yakt\u0131klar\u0131n\u0131, cesetten arta kalan kemikleri ise balyoz ile par\u00e7alayarak kentin farkl\u0131 noktalar\u0131na g\u00f6md\u00fcklerini kaydetti.\r\n\u0130\u015fledi\u011fi cinayeti itiraf eden A.K. ve karde\u015fi S.V.K. emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.