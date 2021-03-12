Kurşunlayıp öldürdü, cesedini kimyasallarla yakıp, kemiklerini balyozla kırdı çöpe attı

Olay, 2018 yılında kentin Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bir araya gelen Yakup Çelik ve Astsubay A.K. arasında tartışma çıktı.