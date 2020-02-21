Kürtajla alınmak istenen down sendromlu kız model oldu

Anne karn\u0131ndayken k\u00fcrtajla al\u0131nmak istenen 15 ya\u015f\u0131ndaki down sendromlu k\u0131z, \u015fimdilerde \u00fcnl\u00fc markalar\u0131n aranan y\u00fcz\u00fc.\r\n\r\n,Amerika Colorado'da ya\u015fayan 15 ya\u015f\u0131ndaki down sendromlu Kennedy Garcia, do\u011fmadan k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce doktorlar engelli olarak d\u00fcnyaya gelece\u011fini fark edince annesini uyar\u0131da bulundu., Doktorlar, engelli bir k\u0131z\u0131 yeti\u015ftirmenin zor olaca\u011f\u0131n\u0131, bebe\u011fi k\u00fcrtajla ald\u0131rman\u0131n daha iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Baz\u0131 doktorlar ise anneye k\u0131z\u0131n\u0131 esirgeme kurumuna vermesini teklif ettiler.\r\n\r\n,Doktorlar\u0131n bu teklifi kar\u015f\u0131s\u0131nda sinirlenen anne kendisine bu teklif sunan doktorlar\u0131 tedavi alt\u0131nda bulundu\u011fu hastane odas\u0131ndan kovup ne olursa olsun k\u0131z\u0131n\u0131 do\u011furaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kennedy, annesinin deste\u011fi ile kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir dans yar\u0131\u015fmas\u0131nda dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. \u015euan ise Amerika genelinde en iyi markalar\u0131n modelli\u011fini yap\u0131yor.\r\n\r\n,Kenndy, ayr\u0131ca mezun oldu\u011fu okul taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen baloya erkek arkada\u015f\u0131 ile kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kennedy'nin annesi Renee, 5 ya\u015f\u0131ndayken kafas\u0131 omurgas\u0131ndan ayr\u0131lmaya ba\u015flayan Kennedy'nin doktorlar omurga ve kafatas\u0131n\u0131 tekrar birle\u015ftirmek i\u00e7in ameliyatla ayr\u0131lan b\u00f6lgeye halo takt\u0131lar.\r\n\r\n,Bir s\u00fcre hareket etmemesi gereken Kennedy, zaman\u0131n\u0131n bir \u00e7o\u011funu dans izleyerek ge\u00e7irdi\u011fini s\u00f6yledi. ,Anne ayr\u0131ca k\u0131z\u0131 i\u00e7in evinin bir odas\u0131n\u0131 dans st\u00fcdyosuna \u00e7evirdi. ,Anne Renee, k\u0131z\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131lar\u0131nda dolay\u0131 k\u0131z\u0131 ile guru duydu\u011funu b\u00f6yle bir k\u0131z\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok \u015fansl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131 sonras\u0131 bir \u00e7ok firma ile modellik anla\u015fmas\u0131 imzalayan Kennedy, modellik kariyeri i\u00e7in ameirka'n\u0131n her noktas\u0131na seyahat ediyor.\r\n\r\n,Anne Renee, k\u0131z\u0131 iyile\u015fir iyile\u015fmez hemen kendisini bir dans kursuna yazd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.