Kurtlar Vadisi ekranlara mı dönüyor? O isimden kafaları karıştıran paylaşım

Kurtlar Vadisi ekranlara m\u0131 d\u00f6n\u00fcyor? Dizinin hayranlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131ran bir payla\u015f\u0131m geldi! \u0130\u015fte detaylar...,Kurtlar Vadisi'nin ekranlara d\u00f6nmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Vadi\u2019nin Polat Alemdar\u2019\u0131 Necati \u015ea\u015fmaz ile bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Beyaz TV sunucusu Tahir Sar\u0131kaya diziyle ilgili bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,Beyaz TV sunucusu Tahir Sar\u0131kaya, sosyal medya hesab\u0131nda Vadi\u2019nin Polat Alemdar'\u0131 Necati \u015ea\u015fmaz ile bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Sar\u0131kaya payla\u015f\u0131mda, \u201cDostum Necati \u015ea\u015fmaz ile 2022 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayacak Kurtlar Vadisi\u2019ni konu\u015ftuk\u201d ifadelerini kulland\u0131. Payla\u015f\u0131m\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede ald\u0131\u011f\u0131 yorumlar sonras\u0131 Sar\u0131kaya payla\u015f\u0131m\u0131na \u201cY\u0131l konusunu espri yapt\u0131m arkada\u015flar\u201d notunu ekledi.,Sar\u0131kaya'n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131... \u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m;,.