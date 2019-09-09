Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? İşte detaylar...

\u00dclkemizin uzun soluklu dizilerinden biri olan ve bir d\u00f6nemi kas\u0131p kavuran Kurtlar Vadisi'nin pop\u00fcler dizi platformu olan Netflix ile yeniden aram\u0131za d\u00f6nece\u011fi iddia edilmi\u015fti. Pana Film'den resmi a\u00e7\u0131klama geldi...,Uzun s\u00fcredir 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismi ile yeni sezonunun tan\u0131t\u0131lmas\u0131 beklenen dizi, \u00fclkemizde 2002 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131. Dizinin heyecanla beklenen yeni b\u00f6l\u00fcmlerinin \u00e7evrimi\u00e7i film ve dizi platformu olan Netflix \u00fczerinden yay\u0131nlanmaya ba\u015flayaca\u011f\u0131 iddia edildi. Bu iddia, dizinin takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck heyecanla kar\u015f\u0131land\u0131,"S\u00d6Z KONUSU HABERLER GER\u00c7E\u011e\u0130 YANSITMAMAKTADIR",Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin, Kurtlar Vadisi Kaos olarak \u00e7ekilecek yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle Netflix ile ekranlara d\u00f6n\u00fc\u015f yapaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.,Kurtlar Vadisi'nin yap\u0131m \u015firketi Pana Film'den, konuyla ilgili yaz\u0131l\u0131 bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lacarak, Netflix iddialar\u0131 yalanland\u0131.,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:,"Baz\u0131 yay\u0131n organlar\u0131nda yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 Pana Film taraf\u0131ndan \u00fcstlenilen Kurtlar Vadisi adl\u0131 dizimizin bir dijital platform ile anla\u015ft\u0131\u011f\u0131na dair spek\u00fclatif haberlere yer verildi\u011fi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr.\r\n\r\nS\u00f6z konusu haberler ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmamaktad\u0131r. Pana Film olarak bizi y\u0131llard\u0131r yaln\u0131z b\u0131rakmayan de\u011ferli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi\u2019nin geri d\u00f6nmesini ne kadar istediklerinin fark\u0131nday\u0131z., Dolay\u0131s\u0131yla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir geli\u015fme oldu\u011funda, spek\u00fclasyona izin vermeden t\u00fcm duyurular resmi sosyal medya hesaplar\u0131m\u0131zdan yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nBunun d\u0131\u015f\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalara ve onlar\u0131 yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.\r\n\r\nKamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur"