Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz'ın eski halinden eser yok

Ekranların unutulmaz dizisi Polat Alemdar rolüyle bir döneme damga vuran oyuncu Necati Şaşmaz, TRT'deki bir müzik programına katıldı. Şaşmaz, değişimiyle çok konuşuldu.