Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz'ın eski halinden eser yok

Birka\u00e7 ay \u00f6nce \u0130bo Show\u2019un konu\u011fu olan oyuncu, programda senaryosunu kendisinin yazd\u0131\u011f\u0131 bir dizi projesiyle ekranlara d\u00f6nece\u011finin m\u00fcjdesini vermi\u015fti. \u015ea\u015fmaz, \u201c\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m oluyor, bir platformda sevenlerimle bulu\u015fmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Senaryosunu ben yaz\u0131yorum\u201d demi\u015fti. Ancak \u00fcnl\u00fc oyuncu son olarak yeni bir \u015fark\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011funu belirtti.,Dizi 19 y\u0131l sonra yeniden yay\u0131nlanmas\u0131na ra\u011fmen sosyal medyay\u0131 sallam\u0131\u015ft\u0131.,Dizinin eski b\u00f6l\u00fcmleri dijital platformlarda yay\u0131nlanmaya devam ederken ba\u015frolde yer alan ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati \u015ea\u015fmaz, uzun bir aradan sonra televizyona \u00e7\u0131kt\u0131.,Ekranlar\u0131n unutulmaz dizisi Polat Alemdar rol\u00fcyle bir d\u00f6neme damga vuran oyuncu Necati \u015ea\u015fmaz, TRT'deki bir m\u00fczik program\u0131na kat\u0131ld\u0131. \u015ea\u015fmaz, de\u011fi\u015fimiyle \u00e7ok konu\u015fuldu.,\u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fc 15 Ocak 2003 tarihinde yay\u0131nlanan ve yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde b\u00fcy\u00fck ses getiren ekranlar\u0131n unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi, YouTube\u2019daki kendi kanal\u0131nda HD olarak yeniden yay\u0131nlanmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Kurtlar Vadisi'nin Polat'\u0131 Necati \u015ea\u015fmaz, y\u0131llar i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimiyle sevenlerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,T\u00fcrk televizyonlar\u0131na damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Polat Alemdar' karakteriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan oyuncu Necati \u015ea\u015fmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki m\u00fczik program\u0131na konuk oldu.