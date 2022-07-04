Kurtlar Vadisi oyuncusu HDP’nin listesine girdi, sosyal medyada gündem oldu

BA\u015eAK DEM\u0130RTA\u015e \u0130LE B\u0130R ARAYA GELM\u0130\u015eT\u0130\r\nKurtlar Vadisi dizisinde Eren Eyl\u00fcl karakteriyle ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren ve Kiral\u0131k A\u015fk, Karaday\u0131 gibi bir\u00e7ok projede yer alan Kerem F\u0131rt\u0131na ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Diyarbak\u0131r Sinema Bulu\u015fmas\u0131\u2019na kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. F\u0131rt\u0131na, bu bulu\u015fmada tutuklu bulunan eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n e\u015fi Ba\u015fak Demirta\u015f'la bir araya gelmi\u015fti. \u00dcnl\u00fc oyuncu o foto\u011fraf\u0131 "Ne diyebilirim ki. Bulu\u015fmalar\u0131n en k\u0131ymetlisi" notuyla payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,Ekranlar\u0131n uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi\u2019nde Eren Eyl\u00fcl karakterine hayat veren Kerem F\u0131rt\u0131na, HDP\u2019nin 5. Ola\u011fan B\u00fcy\u00fck Kongresi'nde Dan\u0131\u015fma Kurulu'na girdi. ,Halklar\u0131n Demokratik Partisi\u2019nin (HDP) 5\u2019inci Ola\u011fan Kongresi d\u00fcn Ankara Kapal\u0131 Spor Salonu'nda ger\u00e7ekle\u015fti. HDP konferans sonras\u0131 dan\u0131\u015fma kurulunu da a\u00e7\u0131klad\u0131. Teklif g\u00f6t\u00fcr\u00fclen 43 isimden bir Dan\u0131\u015fma Kurulu olu\u015fturuldu. \r\n\r\n,Listede oyuncu Kerem F\u0131rt\u0131na\u2019n\u0131n bulunmas\u0131 da dikkat \u00e7ekti.,OYUNCU KEREM FIRTINA HDP DANI\u015eMA KURULU\u2019NA G\u0130RD\u0130 - Dan\u0131\u015fma Kurulu\u2019nda Ahmet Telli, Ahmet T\u00fcrk, S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder, \u015eebnem O\u011fuz, Tar\u0131k Ziya Ekinci gibi isimler yer ald\u0131. Kerem F\u0131rt\u0131na da HDP\u2019nin kritik listesine girdi. \u00dcnl\u00fc oyuncu Twitter\u2019da g\u00fcndem oldu.,\u00dcnl\u00fc oyuncu ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ise tutuklu bulunan HDP\u2019nin eski E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n e\u015fi Ba\u015fak Demirta\u015f'la bir araya gelmi\u015fti.