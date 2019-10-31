Kuru incire alternatif cennet elması kurusu

E\u015fiyle birlikte i\u015fletmecilik yapan ve ayn\u0131 zamanda \u00fcretici olan H\u00fcseyin Y\u0131lmaz, \u201cBu meyvemiz \u00e7ok narin ve de\u011ferli bir meyvedir. Nemli ortam\u0131 sever, havay\u0131, r\u00fczgar\u0131 \u00e7ok sever. Bu bah\u00e7ede yakla\u015f\u0131k 180 a\u011fac\u0131m\u0131z var. 180 a\u011fa\u00e7tan 25 ton civar\u0131nda bir \u00fcr\u00fcn bekliyoruz. Vitamin deposu. Sindirim sistemine \u00e7ok iyi geliyor. \u00c7ocuklarda \u00f6zellikle kans\u0131zl\u0131\u011fa, \u00e7ok y\u00fcksek kalori de\u011feri oldu\u011fu i\u00e7in insan\u0131 tok tutar. ,Manisa\u2019da \u00e7ekirdeksiz Sultaniye \u00fcz\u00fcm\u00fcn\u00fcn en fazla \u00fcretildi\u011fi il\u00e7e olan Ala\u015fehir\u2019de \u00fcreticiler alternatif \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6neliyor. Trabzon hurmas\u0131, Akdeniz hurmas\u0131, cennet hurmas\u0131 ad\u0131yla da bilinen cennet elmas\u0131 yeti\u015ftiren \u00fcreticiler, b\u00f6lgeye has aromas\u0131 ve lezzeti sayesinde yeti\u015ftirdikleri \u00fcr\u00fcnlere olan talebin ikiye katland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Cennet elmas\u0131 kurutma i\u015finde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerden \u00dcmm\u00fc G\u00fcl yapt\u0131klar\u0131 i\u015fin detaylar\u0131n\u0131 anlat\u0131rken, i\u015f\u00e7ilerden Fadime Bozan, \u201c2 y\u0131ld\u0131r bu i\u015fletmeye geliyoruz. Arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131k i\u015fletme olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. Hem maddi olarak evimize destek oluyor hem de yeni kad\u0131n arkada\u015flar\u0131m\u0131za i\u015f sahas\u0131 a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f oldu. Kol yorgunlu\u011fu oluyor. Uyu\u015fmalar biraz zorluyor insan\u0131\u201d dedi.\r\n,4 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fad\u0131klar\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131ya \u00e7are ararken bu i\u015fe ba\u015flad\u0131lar... \u015eimdi sipari\u015flere yeti\u015femiyorlar!,Cennet elmas\u0131 bah\u00e7esinde hasada kat\u0131lan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u00d6k\u00fczc\u00fco\u011flu, b\u00f6lgede yeti\u015fen cennet elmalar\u0131n\u0131n farkl\u0131 bir aromas\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201cBu b\u00f6lgede sulama olanakl\u0131 uygun. Bu b\u00f6lgede yeti\u015fen cennet elmalar\u0131n\u0131n \u00e7ok farkl\u0131 bir aromas\u0131 oluyor, buna sebep de bu b\u00f6lgedeki mikroklima iklimi. Mikroklima iklimi ve sulama olanaklar\u0131 bu meyveye \u00f6zel bir aroma veriyor. Bu meyvelerin toplanm\u0131\u015f\u0131 yakla\u015f\u0131k 3 lira ancak kurutuldu\u011fu zaman 30-35 liraya al\u0131c\u0131 buluyor\u201d dedi.\r\n,Mahalledeki evlerinin bah\u00e7esine kurduklar\u0131 sera ile cennet elmas\u0131 kurusu \u00fcreten i\u015fletmeci Melek Y\u0131lmaz, \u201cCennet elma kurusu \u00fcretiyoruz. Sera yapt\u0131k kendi evimizin \u00f6n\u00fcnde, \u00fcretime ba\u015flad\u0131k. Ge\u00e7en y\u0131l 5 ton yapt\u0131k, bu sene hedefimiz Allah nasip ederse 10 ton. \u00dcr\u00fcnler bah\u00e7eden toplan\u0131yor, buraya geliyor. Ba\u015f k\u0131s\u0131mlar\u0131 sap\u0131 kalacak \u015fekilde al\u0131n\u0131yor ve ard\u0131ndan soyma i\u015flemi yap\u0131l\u0131yor. \u0130pe ba\u011flanan cennet elmalar\u0131 serada kurutulmaya b\u0131rak\u0131l\u0131yor. ,Hasad\u0131n ard\u0131ndan i\u015fletmeyi de ziyaret ederek \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131nlarla sohbet eden ve a\u015famalar\u0131 yak\u0131ndan takip eden Ala\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u00d6k\u00fczc\u00fco\u011flu ise \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n, Sadece Kavakl\u0131dere Mahallemizde 500 d\u00f6n\u00fcme yak\u0131n ekili\u015f var, yakla\u015f\u0131k da 5 bin tonun \u00fczerinde hasat elde ediyoruz.\u201d,Kaynak: \u0130HA,Son zamanlarda fiyatlarda gerek arac\u0131larla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131k\u0131nt\u0131lardan, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7aresizlikten bu durumlara gelmemizi sa\u011flad\u0131. Alternatif olarak soymaya ba\u015flad\u0131k. Daha \u00f6nce \u00c7inliler yapm\u0131\u015f. Sosyal medya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla onlar\u0131 inceledik, nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Oradan esinlenerek biz de kurutmaya ba\u015flad\u0131k" diye konu\u015ftu.,\u00dcretici olarak en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n meyvenin isim tan\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131lmamas\u0131 oldu\u011funu kaydeden Y\u0131lmaz, "Bakanl\u0131k, \u00fcr\u00fcn raf\u0131nda isim tan\u0131m\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ve bir\u00e7ok ki\u015fi de bilmiyor bunu. Devlet b\u00fcy\u00fcklerinden ricam\u0131z bu \u00fcr\u00fcn\u00fc tan\u0131malar\u0131 ve tan\u0131mlamalar\u0131. Bunu tan\u0131mlad\u0131klar\u0131 anda bizim \u00f6n\u00fcm\u00fcz a\u00e7\u0131lacak. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir deste\u011fe veya yard\u0131ma ihtiyac\u0131m\u0131z yok, sadece \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn tan\u0131mlanmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Ya\u015f\u0131 3 ila 3 bu\u00e7uk lira aras\u0131nda boyuna ve kalitesine g\u00f6re al\u0131c\u0131 buluyor. Kurutulmu\u015funu ise perakende 40, toptan 30-35 liraya veriyoruz. Al\u0131c\u0131n\u0131n ciddiyetine g\u00f6re, \u00f6deme durumuna g\u00f6re fiyatta indirim de yapabiliyoruz\u201c \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Kavakl\u0131dere Mahallesi'nde 4 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fad\u0131klar\u0131 baz\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar nedeniyle \u00fcreticiler \u00e7areyi cennet elmas\u0131n\u0131 kurutarak satmakta buldu. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131la g\u00f6re bu y\u0131l iki kat\u0131 sipari\u015f alan \u00fcreticiler t