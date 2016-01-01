Kuru meyveler sağlık deposu: Kansızlığı önlüyor, hastalıklardan koruyorlar

Hem besleyici hem de potasyumdan zengin olması sebebiyle kuru meyveler oldukça faydalı. Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin yararları saymakla bitmiyor. Meyveler arasında ise kurutmaya en elverişli olanları elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm ve dut tur, kivi, mango, muz, çilek, ananas… Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, “Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında bütün mineralleri korunur, kuru meyveler, vücudu yüksek antioksidan potansiyeller ile öncelikle serbest radikallere karşı korur” diyor ve kuru meyvelerin faydalarını sıralıyor.