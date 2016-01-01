BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kuru meyveler sağlık deposu: Kansızlığı önlüyor, hastalıklardan koruyorlar

Kuru meyveler sağlık deposu: Kansızlığı önlüyor, hastalıklardan koruyorlar

Hem besleyici hem de potasyumdan zengin olması sebebiyle kuru meyveler oldukça faydalı. Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin yararları saymakla bitmiyor. Meyveler arasında ise kurutmaya en elverişli olanları elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm ve dut tur, kivi, mango, muz, çilek, ananas… Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, “Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında bütün mineralleri korunur, kuru meyveler, vücudu yüksek antioksidan potansiyeller ile öncelikle serbest radikallere karşı korur” diyor ve kuru meyvelerin faydalarını sıralıyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144