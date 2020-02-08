Kuruluş'a geri dönecek mi? Düzyatan'dan flaş açıklama

D\u00fczyatan "Menajerimle k\u0131sa bir toplant\u0131 yap\u0131p sohbet ettik. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00e7ekmi\u015f oldu\u011fumuz belgesel \u00e7\u0131kacak. Foto\u011fraf sergisi bu planlar\u0131m\u0131z aras\u0131nda ama net bir \u015fey hen\u00fcz yok" dedi.\r\n,Daha \u00f6nce Kurulu\u015f Osman'a d\u00f6nmek hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan ve herhangi bir g\u00f6r\u00fc\u015fme olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Engin Altan D\u00fczyatan, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Instagram'dan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 yeni imaj\u0131yla hayranlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131.\r\n,Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131n hayranlar\u0131 sakallar\u0131n\u0131n uzamas\u0131ndan anlam \u00e7\u0131kartt\u0131. Dirili\u015f Ertu\u011frul efsanesine 5 sezon boyunca hayat veren D\u00fczyatan, bu sezona Kur\u015fun dizisi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131 ama yap\u0131m sadece 6 b\u00f6l\u00fcm ekranda kalabilmi\u015fti.\r\n,Sa\u00e7 ve sakal\u0131n\u0131 uzatan oyuncu Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131n Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ma binlerce yorum ve be\u011feni ya\u011fd\u0131. Engin Altan D\u00fczyatan Kurulu\u015f Osman'a d\u00f6necek mi? Bu durum ger\u00e7ekle\u015fir mi ger\u00e7ekle\u015fmez mi bilinmez ama \u00fcnl\u00fc oyuncunun Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131nda sa\u00e7lar\u0131n\u0131n ve sakallar\u0131n\u0131n uzamas\u0131 bir i\u015faret olarak alg\u0131lan\u0131yor. Takip\u00e7ileri ise "Kurulu\u015f rol\u00fcne b\u00fcr\u00fcnmeye ba\u015flam\u0131\u015fs\u0131n Reis" \u015feklinde yorumlarda bulundu.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 8 ay \u00f6nce arkada\u015flar\u0131yla bir mekandan \u00e7\u0131karken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Engin Altan D\u00fczyatan, mekan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlam\u0131\u015ft\u0131.Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu "Yap\u0131mc\u0131 olmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor musunuz?" sorusuna "Bakal\u0131m k\u0131smet \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz ama \u015fu an \u00e7ok \u015fekillenmi\u015f bir \u015fey yok" cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti.\r\n,Ekranlar\u0131n sevilen ismi Engin Altan D\u00fczyatan, \u00f6nceki g\u00fcn menajeriyle birlikte bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde objektiflere tak\u0131ld\u0131. Uzun bir s\u00fcre toplant\u0131 yap\u0131p sohbet eden D\u00fczyatan, kendine y\u00f6neltilen sorulara cevap verdi ve projelerinden bahsetti. ,.,Engin Altan D\u00fczyatan Kurulu\u015f Osman'a geri mi d\u00f6necek? sorusu magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc. Instagram hesab\u0131ndan foto\u011fraf yay\u0131nlayan Engin Altan D\u00fczyatan, yeni imaj\u0131yla dikkat \u00e7ekti. \r\n