Kuruluş Osman'da seyirciyi sarsan ayrılık! İki oyuncu birden veda etti

.,Ba\u015frollerinde Burak \u00d6z\u00e7ivit, Nurettin S\u00f6nmez, Rag\u0131p Sava\u015f, Emre Basalak, \u00d6zge T\u00f6rer gibi isimlerin rol ald\u0131\u011f\u0131 dizi 98. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle sezon finali yapt\u0131. ,Bir s\u00fcre ekranlarda olmayacak dizinin final b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde izleyiciyi sarsan ayr\u0131l\u0131klar ya\u015fand\u0131. \u0130ki oyuncu birden sevilen projeye veda etti.,Bozda\u011f, payla\u015f\u0131m\u0131nda \u201cTarihimizi anlat\u0131rken bizlere yol arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131 yapan, fetihlerimizin mimarlar\u0131ndan, obam\u0131z\u0131n demir ustas\u0131 Demirci Davud karakterine bu ak\u015fam veda ettik. Bu role y\u00fcre\u011fini koyan sevgili Ahmet Yenilmez a\u011fabeye emekleri i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Y\u00fcre\u011fine, bile\u011fine sa\u011fl\u0131k. Ayg\u00fcl Hatun karakterini hakk\u0131yla canland\u0131ran Buse Arslan\u2019a emekleri i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Dizide Ayg\u00fcl karakterini canland\u0131ran Buse Arslan ve Demirci Davud karakterine hayat veren Ahmet Yenilmez senaryo gere\u011fi diziden ayr\u0131ld\u0131. ,Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Bozda\u011f sosyal medya hesab\u0131ndan diziden ayr\u0131lan oyunculara emekleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti.,Dizinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve senaristi Mehmet Bozda\u011f, her iki oyuncuya te\u015fekk\u00fcr etti.,Ekranlar\u0131n sevilen tarihi dizisi Kurulu\u015f Osman, 98. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle final yapt\u0131. Reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran projeye iki oyuncu birden veda etti. ,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden beri izleyicisini ekran ba\u015f\u0131na kitleyen Kurulu\u015f Osman d\u00fcn ak\u015fam sezon finaliyle ekranlara geldi.