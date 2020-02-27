Kuruluş Osman'dan Çukur'a flaş transfer! Dengeler değişecek...

2005 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan Be\u015finci Boyu adl\u0131 dizi ile oyunculuk hayat\u0131na ad\u0131m atan U\u011fur Aslan, Aile Reisi, Yer G\u00f6k A\u015fk, Kay\u0131p, Derdest,Kara Sevda, A\u00e7l\u0131\u011fa Doymak, Daha, G\u00fcm\u00fc\u015f, A\u015f\u0131k: A\u015f\u0131\u011f\u0131n G\u00f6z\u00fc K\u00f6rd\u00fcr gibi yap\u0131mlarda rol alm\u0131\u015ft\u0131r.,\u015eimdilerde Atv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Kurulu\u015f Osman dizisinde Nizameddin karakterine hayat veren U\u011fur Aslan, 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.,\u00c7ukur'un son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde neler oldu?,Uzun zaman sonra evine d\u00f6nen Vartolu Sultan\u2019a babas\u0131n\u0131n katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla\u2019n\u0131n, Cumali\u2019ye verece\u011fi s\u00fcrpriz haber b\u00fcy\u00fck bir heyecana neden olacak.,\u00c7ukur'un ba\u015far\u0131l\u0131 kadrosuna bir de U\u011fur Aslan kat\u0131ld\u0131. 4. sezonunda da seyirciyle bulu\u015fmas\u0131 planlanan \u00c7ukur'da U\u011fur Aslan "Emir" karakterine hayat verecek. Emir diziye ailesiyle beraber kat\u0131lacak ve dengeleri de\u011fi\u015ftirecek.,Yama\u00e7, \u00c7a\u011fatay\u2019\u0131n hamleleri ile iyice \u00e7\u0131kmaza giren \u00c7ukur\u2019u yeniden toparlamak i\u00e7in Cumali ve Selim\u2019i de yan\u0131na alarak mahalleye d\u00f6necek. Selim, \u00c7ukurdaki para s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in i\u015f aray\u0131\u015f\u0131na girerken Yama\u00e7 ve Vartolu da da\u011f\u0131lan ailenin b\u00fct\u00fcn par\u00e7alar\u0131n\u0131 bir araya getirmeye \u00e7al\u0131\u015facak.,Azer ve Karaca aras\u0131ndaki yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 fark eden Fadik, solu\u011fu Sultan\u2019\u0131n yan\u0131nda alacak. Karaca zor bir se\u00e7im yapmak zorunda kalacak.,\u00c7ukur'un yeni oyuncusu U\u011fur Aslan kimdir?\r\n\r\nU\u011fur Aslan, 9 \u015eubat 1972 tarihinde Hatay\u2019da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. Ankara \u00dcniversitesi Dil Tarih Co\u011frafya Fak\u00fcltesi Fak\u00fcltesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nden mezun olmu\u015ftur.,Sinan \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn y\u00f6netti\u011fi, g\u00fc\u00e7l\u00fc kalem G\u00f6khan Horzum'un da yazd\u0131\u011f\u0131 \u00c7ukur'un kadrosunda h\u0131zl\u0131 de\u011fi\u015fimler dikkat \u00e7ekiyor. Son olarak diziye ATV ekranlar\u0131n\u0131n ilgiyle izlenen dizisi Kurulu\u015f Osman'dan bir transfer ger\u00e7ekle\u015fti.,Show Tv ekranlar\u0131n\u0131n zaman zaman tart\u0131\u015fmalara neden olan dizisi \u00c7ukur, 3 sezondur h\u0131z kesmeden yay\u0131n hayat\u0131na devam ediyor. Yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle izleyicilerini ekranlara kilitleyen \u00c7ukur, bir yandan da transferlere doymuyor.,Kurulu\u015f Osman'dan \u00c7ukur'a fla\u015f transfer! Dengeler de\u011fi\u015fecek...