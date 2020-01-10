Kuruluş Osman dünya gündeminde! Herkes onu konuşuyor...

Kurulu\u015f Osman d\u00fcnya g\u00fcndeminde! Herkes onu konu\u015fuyor...,Ge\u00e7en sezonlarda TRT1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi T\u00fcrkiye'de izlenme rekorlar\u0131 k\u0131rm\u0131\u015f, b\u00fcy\u00fck ilgi toplam\u0131\u015ft\u0131. ATV'nin bu sezon yay\u0131na ba\u015flayan 'Kurulu\u015f Osman' dizisi, Dirili\u015f'in devam\u0131 niteli\u011finde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Kurulu\u015f Osman, yurt d\u0131\u015f\u0131na a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 'The Ottoman' ad\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck i\u00e7erik fuar\u0131 olan Mipcom'un lanse etti\u011fi The Wit List'in Aral\u0131k ay\u0131 se\u00e7kisine girdi.,Listedeki tek T\u00fcrk yap\u0131m\u0131 olan 'Kurulu\u015f Osman'dan; Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu'nun kurucusu Osman'a odaklanan, akt\u00f6r Burak \u00d6z\u00e7ivit'in oynad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem dizisi olarak bahsedildi.,\u00d6te yandan bu yap\u0131mlar\u0131n Instagram'daki takip\u00e7i say\u0131lar\u0131na g\u00f6re d\u00fczenlenen Wit Social List'e g\u00f6re 'Kurulu\u015f Osman' ilk s\u0131rada yer al\u0131yor. Dizinin 12 Aral\u0131k itibariyle 192 binden fazla aboneye sahip oldu\u011fu belirtildi.,'Kurulu\u015f Osman'\u0131n ATV taraf\u0131ndan y\u00f6netilen Instagram sayfas\u0131n\u0131n \u015fu anki takip\u00e7i say\u0131s\u0131 ise 257 bin. 'Kurulu\u015f Osman'\u0131n sinema veri taban\u0131 iMDB'deki puan\u0131 ise 7.3.,.