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Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman ekibi büyüyor: İşte yeni sezonda kadroya dahil olan 11 oyuncu!

Kuruluş Osman ekibi büyüyor: İşte yeni sezonda kadroya dahil olan 11 oyuncu!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, dizinin kadrosuna 11 yeni oyuncunun katıldığı belirtildi. Dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ film, bu oyuncuları tek tek açıklayarak, sosyal medya hesabından “Kuruluş Osman 4. Sezonuyla ve güçlü kadrosuyla geliyor! Kuruluş Osman dizimiz ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan tüm oyuncularımıza ve oyuncularımızın sevenlerine Bozdağ Film ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz” açıklamasını yaptı.

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