Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Ertu\u011frul Gazi\u2019den gelen haberin ard\u0131ndan dizinin hayranlar\u0131 bir sonraki b\u00f6l\u00fcm\u00fc heyecanla beklemeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Ancak yeni hafta ba\u015flam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen 7. B\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nlanmad\u0131.\r\n,Seyirci heyecanla Kurulu\u015f Osman'\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bekliyor\r\n,1 Ocak \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Kurulu\u015f Osman yay\u0131nlanmayacak.\r\n,Yeni y\u0131l nedeniyle Kurulu\u015f Osman\u2019\u0131n 7. b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn 8 Ocak \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Ekranlar\u0131n herkes taraf\u0131ndan sevilen, ilgiyle izlenen dizileri \u00c7ukur, Kurulu\u015f Osman, Mucize Doktor ve E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz gibi pek \u00e7ok dizi, yeni b\u00f6l\u00fcmleri y\u0131lba\u015f\u0131nda haftas\u0131nda yay\u0131nlanmayacak. - \u00c7ukur --,.,Bir Zamanlar \u00c7ukurova\r\n,Azize\r\n,Hekimo\u011flu,Afili A\u015fk\r\n,\u00c7ocuk\r\n,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz\r\n,Hercai\r\n,Kad\u0131n\r\n