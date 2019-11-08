Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu

Kurulu\u015f Osman'da Burak \u00d6z\u00e7ivit'e e\u015flik edecek oyuncunun Asl\u0131han Karalar oldu\u011fu iddialar\u0131n\u0131, Karalar kendi a\u011fz\u0131yla do\u011frulad\u0131 bir de m\u00fcjde verdi.,Kurulu\u015f Osman dizisinin ilk fragman\u0131 da izlenme rekorlar\u0131 k\u0131rm\u0131\u015f hatta tan\u0131t\u0131m videosu 5 farkl\u0131 dile \u00e7evrilmi\u015fti.,\u0130\u015fte Kurulu\u015f Osman'dan kareler...,'Kurulu\u015f Osman' dizisinde Burak \u00d6z\u00e7ivit'in partneri olup olmayaca\u011f\u0131 merak edilen Asl\u0131han Karalar, s\u00f6ylentilere cevap verip 'Kurulu\u015f Osman'da rol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,T\u00fcrkiye'de Kurulu\u015f Osman olarak yay\u0131nlanacak dizi, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise ''The Ottoman (Osmanl\u0131)'' ad\u0131yla yay\u0131nlanacak.,\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan ve izlenme rekorlar\u0131 k\u0131ran Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinin devam\u0131 olarak yay\u0131na al\u0131nacak Kurulu\u015f Osman dizisini de \u00e7ar\u015famba yay\u0131nlamak isteyen ATV, Kurulu\u015f Osman i\u00e7in Sen Anlat Karadeniz dizisini satmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor.,Herkesin merakla bekledi\u011fi Kurulu\u015f Osman i\u00e7in Asl\u0131han Karalar, heyecan\u0131n\u0131 dile getirmenin yan\u0131 s\u0131ra "K\u0131smetse bu ay ortas\u0131nda ekranlarda olaca\u011f\u0131z. \u00c7ok g\u00fczel, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir ekip ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diyerek m\u00fcjdeyi verdi.,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Sen Anlat Karadeniz'in fi\u015fini Kurulu\u015f Osman'\u0131n \u00e7ekti\u011fi s\u00f6yleniyordu. Sen Anlat Karadeniz, 13 Kas\u0131m ak\u015fam\u0131 yapaca\u011f\u0131 final b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan Kurulu\u015f Osman'\u0131n 20 Kas\u0131m \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 ekranlara gelmesi bekleniyor.,.,Tan\u0131t\u0131m videosuyla rekor k\u0131rmay\u0131 ba\u015faran yap\u0131m T\u00fcrkiye'den \u00f6nce Cannes'ta boy g\u00f6stermi\u015f, d\u00fcnyan\u0131n en prestijli televizyon ve i\u00e7erik fuar\u0131 olan MIPCOM'a kat\u0131lan 'Kurulu\u015f Osman' fuar\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulan projelerinden biri olmu\u015ftu.,Cannes'\u0131n bir\u00e7ok yerinde as\u0131lan afi\u015fleriyle caddeleri donat\u0131l\u0131rken dizisinin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Bozda\u011f ve ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit, yabanc\u0131 bas\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.,\u00d6te yandan ikinci tan\u0131t\u0131m fragman\u0131yla Burak \u00d6z\u00e7ivit hayranlar\u0131n\u0131n ve Dirili\u015f Ertu\u011frul hayranlar\u0131n\u0131n heyecanla bekledi\u011fi Kurulu\u015f Osman dizisinin 1. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan izlenerek payla\u015f\u0131m rekorlar\u0131 k\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.