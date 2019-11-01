Kuruluş Osman rekorla başladı

Yay\u0131nlanmadan rekorlara imza atan dizinin ikinci tan\u0131t\u0131m\u0131 bir haftada 35 milyon izlenme ald\u0131.\r\n,Hem \u00fclkemizde hem de d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerinde milyonlarca ki\u015finin merakla bekledi\u011fi, yak\u0131nda ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131na girecek \u2018Kurulu\u015f Osman\u2019 dizisi i\u00e7in nefesler tutuldu. ,Yay\u0131nlanmadan rekorlara imza atan dizinin ikinci tan\u0131t\u0131m\u0131 bir haftada 35 milyon izlenme ald\u0131. \u0130lk tan\u0131t\u0131m\u0131 sanal alemde 20 milyondan fazla izlenen \u2018Kurulu\u015f Osman\u2019, iki tan\u0131t\u0131m\u0131 ile 55 milyondan fazla izlenme alarak k\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 bir rekor elde etti.\r\n\r\n,Yine ba\u015far\u0131l\u0131 isimlerin bir araya geldi\u011fi dizinin ba\u015frollerinde sevilen oyuncular yer al\u0131yor. \u015eeyh Edebali'nin Osman Bey'e m\u00fcjde ve nasihat olan s\u00f6zlerinin okundu\u011fu sahne ise t\u00fcyleri diken diken etti.,25 farkl\u0131 dilde altyaz\u0131 ile yay\u0131nlanan 2 fragman\u0131 daha ilk izlenimde seyircilerin solu\u011funu kesmeyi ba\u015fard\u0131. Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinin devam\u0131 niteli\u011finde olan Kurulu\u015f Osman oyuncu kadrosu ile de dikkat \u00e7ekiyor. ,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yap\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n yeni projesi Kurulu\u015f Osman merakla ve heyecanla bekleniyordu...,Fragmanda Burak \u00d6z\u00e7ivit\u2019in \u00e7ok iyi at kulland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u015eeyh Edebali'nin Osman Bey'e m\u00fcjde ve nasihat olan s\u00f6zleri "Ey O\u011ful! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadard\u0131r. Gayemiz; g\u00f6n\u00fcller yapmakt\u0131r. Davam\u0131z; kul olmakt\u0131r", "Ey O\u011ful! Hilalin g\u00f6lgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey O\u011ful! Millete bey olas\u0131n. Mazlumlara Fatih olas\u0131n. Zalimlere Yavuz olas\u0131n. Diyarlara S\u00fcleyman olas\u0131n. Devleti ebed m\u00fcddet olas\u0131n" s\u00f6zleri fragmanda yank\u0131lan\u0131yor.\r\n,,Burak \u00d6z\u00e7ivit\r\n\r\nAy\u015feg\u00fcl G\u00fcnay, dizide Osman Bey'in yengesi Z\u00fchre Han\u0131m rol\u00fcn\u00fc oynayacak.\r\n\r\nDirili\u015f Osman'da Bams\u0131 karakterini canland\u0131ran Nurettin S\u00f6nmez'in ve Turgut Alp karakterini canland\u0131ran Cengiz Co\u015fkun'un yer alaca\u011f\u0131 konu\u015fulanlar aras\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\r\nTRT 1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Suba\u015f\u0131'n\u0131n Dirili\u015f Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. Ancak sevilen isim \u00c7ukur dizisinin kadrosuna kat\u0131ld\u0131.