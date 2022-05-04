Kuruyan göl 16 yıl sonra suyla doldu... Yaylacılar akın etti

.,Avrupa Komisyonu taraf\u0131ndan 2009 y\u0131l\u0131nda, Avrupal\u0131 Se\u00e7kin Destinasyonlar Projesi kapsam\u0131nda K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde, "Turizm ve Korunan Alanlar" temas\u0131yla ulusal destinasyon se\u00e7ilen Kuyucuk G\u00f6l\u00fc yak\u0131n\u0131ndaki M\u0131\u015fko G\u00f6l\u00fc, 2006 y\u0131l\u0131ndan sonra kurumaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Besiciler, yaylaya \u00e7\u0131kmak i\u00e7in havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131n\u0131 beklerken, g\u00f6l, g\u00f6\u00e7men ku\u015flara ev sahipli\u011fi yapmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6\u00e7men ku\u015flar\u0131n da yeniden b\u00f6lgeye gelmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan O\u011ful, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"G\u00f6l yaylalar\u0131n kenar\u0131na kadar geliyor, i\u015fte bu da bizim denizimiz. Dalga sesleri e\u015fli\u011finde etraf\u0131nda gezmek \u00e7ok keyifli. G\u00f6l uzun zamand\u0131r kuruydu, ku\u015flar gitti. Ku\u015flar\u0131n rengini, sesini unuttuk. \u015eimdi yava\u015f yava\u015f ku\u015flar gelmeye ba\u015flad\u0131. Eskiden kazlar gelirdi, \u00f6rdekler ve bir\u00e7ok ku\u015f gelirdi fakat 2006'dan beri yok. \u015eimdi g\u00f6l yeniden doldu ve misafirleri yeniden gelmeye ba\u015flad\u0131. Biz onlar\u0131n sesini duyunca mutlu oluyoruz. Buras\u0131 e\u015fsiz bir manzaraya ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. Her taraf \u00e7ok g\u00fczel, yak\u0131nda \u00e7i\u00e7ekler de a\u00e7acak.",Kars'ta bulunan M\u0131\u015fko G\u00f6l\u00fc kuruduktan tam 16 y\u0131l sonra, k\u0131\u015f ve ilkbahar aylar\u0131ndaki ya\u011f\u0131\u015flarla yeniden suyla doldu. E\u015fsiz manzaras\u0131yla mest eden g\u00f6l kenar\u0131na yaylac\u0131lar da ak\u0131n etti.\r\n,Kuyucuk k\u00f6y\u00fcnden Hikmet Ayd\u0131n ise bu y\u0131l yaylada su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famayacaklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nAy sonuna do\u011fru yaylaya \u00e7\u0131kacaklar\u0131n\u0131 aktaran Ayd\u0131n, "Ge\u00e7enlerde M\u0131\u015fko G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn doldu\u011funu duyduk, birka\u00e7 ki\u015fi yaylaya giderek kendimiz de g\u00f6rd\u00fck. Her yer \u00e7ok iyi, toprak suya doymu\u015f. Umar\u0131z verimli bir y\u0131l olur. Bu sene hayvanlar\u0131m\u0131z da su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famayacak. G\u00f6l\u00fc uzun y\u0131llar sonra yeniden b\u00f6yle g\u00f6rmek bizi \u00e7ok mutlu etti. Yaylaya \u00e7\u0131kmak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yoruz." ifadelerini kulland\u0131.,Uzun y\u0131llar hayvanlar\u0131n\u0131n su ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamakta b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayan yaylac\u0131lar, bu y\u0131l k\u0131\u015f ve ilkbahar aylar\u0131ndaki ya\u011f\u0131\u015flarla g\u00f6l\u00fcn yeniden canlanmas\u0131yla b\u00fcy\u00fck mutluluk ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,Yak\u0131ndaki Halefo\u011flu k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Dalyan O\u011ful, g\u00f6l\u00fcn yeniden canlanmas\u0131ndan mutluluk duyduklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nSuyla dolan g\u00f6l\u00fcn b\u00f6lgeye renk katt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden O\u011ful, "Eskiden her yer toprakt\u0131, bazen insan tozdan g\u00f6z\u00fcn\u00fc a\u00e7am\u0131yordu ama \u015fimdi bol ya\u011fan karla g\u00f6l\u00fcm\u00fcze yeniden kavu\u015ftuk, buralara yeniden hayat geldi." dedi.