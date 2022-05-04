Kuruyan göl 16 yıl sonra suyla doldu... Yaylacılar akın etti

Kars'ta bulunan Mışko Gölü kuruduktan tam 16 yıl sonra, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla yeniden suyla doldu. Eşsiz manzarasıyla mest eden göl kenarına yaylacılar da akın etti.