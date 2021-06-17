Kuş cenneti, koca göl kurudu! Kuşlar da gelmez oldu

<p><span style="color:#000000">Prof. Dr. Faruk Alaeddino\u011flu,\u201dAkg\u00f6l gibi bir\u00e7ok g\u00f6l\u00fcm\u00fcz\u00fcn kurumaya, alanlar\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fclmesine bundan sonra tan\u0131kl\u0131k edece\u011fiz. As\u0131l k\u00f6t\u00fc olan taban suyunun da giderek \u00e7ekiliyor olmas\u0131. Akg\u00f6l\u2019de zemine dokundu\u011funuzda ya da \u00e7evrede g\u00f6zlem yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda o b\u00f6lgedeki bir\u00e7ok kaynak suyunun da kurudu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Bu da yeralt\u0131 suyu sisteminin b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde bozuldu\u011funu bize g\u00f6steriyor. As\u0131l vahim olan bu." dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">S\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n art\u0131\u015f\u0131 nedeniyle su kaynaklar\u0131 konusunda insanlar\u0131 uyaran Alaeddino\u011flu, "Maalesef bizi iyi g\u00fcnler beklemiyor. Havza kapal\u0131 olunca do\u011fal olarak bunu y\u00f6netmek gerekiyor. Havza da 1 milyondan fazla ya\u015fayan insan\u0131n i\u00e7me ve kullanma suyu ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaya y\u00f6nelik bir giri\u015fim olmas\u0131 gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc yeralt\u0131 su seviyesindeki bu dramatik azal\u0131\u015f yak\u0131n gelecekte, bu tarz olumsuz sonu\u00e7lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olabilir. Yani i\u00e7me ve kullanma suyu sorunu ile kar\u015f\u0131la\u015fabiliriz\u201d diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u00d6zalp il\u00e7esinde ya\u011fmur ve kar sular\u0131yla beslenen, 9 kilometre k\u0131y\u0131 uzunlu\u011funa sahip 707 hektar b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki Akg\u00f6l, kurakl\u0131k nedeniyle tamamen kurudu. <\/span><\/p>\r\n<p><span style="color:#000000">G\u00f6\u00e7 mevsiminin ba\u015flamas\u0131yla her y\u0131l binlerce ku\u015fa ev sahipli\u011fi yapan g\u00f6lde, koloniler halinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen flamingolar ba\u015fta olmak \u00fczere k\u0131l\u0131\u00e7 gaga, c\u0131l\u0131b\u0131t, ang\u0131t ve suna gibi ku\u015flar g\u00f6r\u00fclmez oldu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Uzman raporlar\u0131n\u0131n 2030\u2019dan sonras\u0131 i\u00e7in benzer tablolar\u0131 \u00e7izdi\u011fini aktaran Alaeddino\u011flu, kurakl\u0131\u011f\u0131n hayat\u0131m\u0131za yava\u015f yava\u015f de\u011fil, \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde girdi\u011fini aktard\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (YY\u00dc) Edebiyat Fak\u00fcltesi Co\u011frafya B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddino\u011flu, \u201cAkg\u00f6l maalesef yak\u0131n zamana kadar bundan 5-6 y\u0131l \u00f6ncesine kadar bir\u00e7ok ku\u015f t\u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00fcredi\u011fi, ya\u015fam alan\u0131n\u0131n \u00e7o\u011fald\u0131 bir alan olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131karken, bug\u00fcn maalesef \u00f6zellikle son birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r periyotlar halinde k\u00fc\u00e7\u00fcle k\u00fc\u00e7\u00fcle bu y\u0131lda tamamen ortadan kalkm\u0131\u015f olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Fakat bence daha problem olan Akg\u00f6l\u2019\u00fcn bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de art\u0131k kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kamayacak olmas\u0131. B\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde hem s\u0131cakl\u0131kta art\u0131\u015f var, hem de ya\u011f\u0131\u015flar gittik\u00e7e azalmaya ba\u015fland\u0131. Buda uzun s\u00fcre i\u00e7erisinde Van G\u00f6l\u00fc havzas\u0131 gibi havzalarda \u00e7ok daha ciddi sorunlarla kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131m\u0131z\u0131n i\u015fareti. Su kaynaklar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde ortadan kalkaca\u011f\u0131 bir s\u00fcrece do\u011fru evriliyoruz. Bu s\u00fcre\u00e7 olduk\u00e7a daha h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde kendini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131\u201d dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Van'da bir\u00e7ok ku\u015f t\u00fcr\u00fcne ev sahipli\u011fi yapan <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Akg\u00f6l">Akg\u00f6l<\/a><\/strong>, <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=kurakl\u0131k">kurakl\u0131k <\/a><\/strong>nedeniyle tamamen kururken 407 hektarl\u0131k g\u00f6l, \u00e7orak bir alana d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. <\/span><\/p>\r\n