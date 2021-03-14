Kuyumcular Odası Başkanından, ‘altın’ gibi öneri

Kuyumcular odas\u0131 ba\u015fkan\u0131 \u00d6zmen, alt\u0131n\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131rmaya devam edece\u011fini ifade etti. ,Bu tabii ki her \u015feyin normal olup hi\u00e7bir olumsuzlu\u011fu ya\u015famamam\u0131z durumunda. ,Bir olumsuzluk ya\u015farsak zaten biliyorsunuz alt\u0131n fiyatlar\u0131 g\u00fcvenli liman, kaostan ve s\u0131k\u0131nt\u0131dan, stresten ka\u00e7an b\u00fct\u00fcn nakit para g\u00fcvenli liman olan alt\u0131na do\u011fru y\u00f6nlendiriliyor, ki o zaman \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck kazan\u00e7lar elde edilebilir. ,Bizim gibi geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde hem d\u00f6viz darbo\u011faz\u0131, d\u00f6viz k\u0131tl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 hem cari a\u00e7\u0131k problemi olan hem de bunun \u00fcst\u00fcne \u00fcstl\u00fck bir de enflasyon problemiyle var. ,Bunlarla bo\u011fu\u015fan \u00fclkelerde kesinlikle alt\u0131n fiyatlar\u0131 y\u00fckselecek ve yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131rmaya devam edecektir\u201d dedi.,Salih \u00d6zman, \u201cY\u0131l sonu dolar kuru Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n bekledi\u011fi 7,95\u2019lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktar\u0131 kadar, o da y\u00fczde 11-14 aras\u0131nda bekleniyor, o rakamlar\u0131n bir miktar \u00fcst\u00fcnde c\u00fczi de olsa bir yat\u0131r\u0131m elde edecek gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyoruz. ,Alt\u0131n\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n gidi\u015fat\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren Samsun Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Salih \u00d6zman, enflasyon oldu\u011fu s\u00fcrece alt\u0131n\u0131n kazand\u0131rmaya devam edece\u011fini belirtti.