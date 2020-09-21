Kuyumculardan altın için yıl sonu tahmini

Ge\u00e7ti\u011fimiz haftada sakin bir d\u00f6nem ge\u00e7iren alt\u0131n, bu haftaya hareketli ba\u015flad\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftay\u0131 455 TL ile kapatan gram alt\u0131n, bu haftaya 460 TL\u2019den a\u00e7\u0131l\u0131\u015f yapt\u0131. Alt\u0131n piyasas\u0131n\u0131 \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirlerine de\u011ferlendiren, bir kuyumcu esnaf\u0131 G\u00f6khan Y\u0131lmaz, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta alt\u0131n piyasas\u0131n\u0131z stabil ilerledi\u011fini belirtirken bu haftaya hareketli ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Vatanda\u015flar\u0131n \u015fuanda alt\u0131nlar\u0131 yat\u0131r\u0131m olarak de\u011ferlendirdi\u011fini de belirten Y\u0131lmaz, pandemi s\u00fcrecinde vakalar\u0131n tekrar artmas\u0131yla birlikte alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n tekrardan y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ece\u011fini ve sene sonuna kadar 500 TL\u2019yi, gelecek sene ortalar\u0131na kadar da 550 TL\u2019yi g\u00f6rmesini beklediklerini belirtti. ,Y\u0131lmaz, \u201cAlt\u0131n bu hafta y\u00fckseli\u015fle ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7en haftalar biraz daha stabil bir \u015fekilde ilerledi. \u00d6n g\u00f6r\u00fc olarak da alt\u0131n \u015fuan biraz daha y\u00fckseli\u015fte. \u00c7eyrek alt\u0131n 785 TL, yar\u0131m bin 570 TL, tam alt\u0131n ise 3 bin 120 TL. Vatanda\u015flar \u015fuanda tamamen alt\u0131nlar\u0131n\u0131 yat\u0131r\u0131m olarak de\u011ferlendiriyor. ,\u0130HA,Pandemi s\u00fcrecindeki y\u00fckseli\u015f trendlerini tekrardan g\u00f6rece\u011fimiz \u00f6n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ki gidi\u015fat da o \u015fekilde. Bizim g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz alt\u0131n y\u0131l sonuna kadar 500 TL\u2019yi, 2021 senesinin ortalar\u0131na do\u011fru da 550 TL\u2019yi g\u00f6rece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.,.