Kuyumculardan altın uyarısı!

Gramda 485-490 liras\u0131nda dalgalanmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcren alt\u0131nda kuyumculara g\u00f6re \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde ciddi bir y\u00fckseli\u015f bekleniyor. Yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na ve d\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fclere d\u00fc\u015f\u00fck fiyatlardan alma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan kuyumcu Kerem Paksoy, okul sezonu ile durgunla\u015fan alt\u0131n piyasas\u0131n\u0131n tekrardan hareketlenmesini beklediklerini s\u00f6yledi.\r\n,Kuyumcu Kerem Paksoy, \u201cAlt\u0131n haftaya az bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131 ve ilk i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde 486-487 lira seviyesinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Bununla birlikte \u00e7eyrek alt\u0131n 790, yar\u0131m alt\u0131n bin 580, cumhuriyet alt\u0131n\u0131 3 bin 70, gram\u0131 ise, 7 bin 900 lira civar\u0131nda fiyatland\u0131rma yap\u0131l\u0131yor. Alt\u0131n 15-20 g\u00fcnd\u00fcr \u00e7ok fazla oynamad\u0131, gramda 3-5 liral\u0131k bir hareket oluyor \u015fu anda bizler de onun i\u00e7in alt\u0131nda bir y\u00fckseli\u015fin olaca\u011f\u0131n\u0131 bekliyoruz. ,Okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile d\u00fc\u011f\u00fcn al\u0131\u015fveri\u015flerinde bir yava\u015flama oldu, ancak insanlar\u0131n okula al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00fc\u011f\u00fcnler i\u00e7in alt\u0131n\u0131n da d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 nedeni ile haz\u0131rl\u0131klar yeniden ba\u015flad\u0131. D\u00fc\u011f\u00fcn sezonunda genellikle tak\u0131 grubu olan alt\u0131nlar tercih ediliyor. ,Yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na ve d\u00fc\u011f\u00fcnc\u00fclere d\u00fc\u015f\u00fck fiyatlardan alma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunan kuyumcu Kerem Paksoy, okul sezonu ile durgunla\u015fan alt\u0131n piyasas\u0131n\u0131n tekrardan hareketlenmesini beklediklerini s\u00f6yledi.,D\u00fc\u011f\u00fcn sezonu ile h\u0131zlanan alt\u0131n piyasas\u0131 okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile durgunla\u015ft\u0131. Alt\u0131n-Ons taraf\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc alt\u0131nda destekleyici dolar-TL paritesi olmaya devam ediyor. ,Bunlar\u0131n i\u00e7inde bilezikler, set gruplar\u0131, klasik alyanslar buluyor. Yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na tavsiyem ise alt\u0131n uzun s\u00fcredir bu seviyelerde seyretmektedir ve ciddi bir y\u00fckseli\u015f beklenmektedir. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki zaman i\u00e7in alt\u0131n al\u0131\u015fveri\u015flerini yapmalar\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz\u201d dedi.