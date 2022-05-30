Kuyumculardan yeni 'altın' tahmini: Bu yıl çıkacağı rakamı açıkladılar

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor, düğün sezonunun da gelmesiyle birlikte hem yatırımcılar hem de vatandaşlar altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde hangi seviyelerde olacağını merak ediyor. Dolar ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası uyarılarda bulunan uzmanlar, son olarak altın satanların zarar edeceğini belirtmişlerdi. Kuyumculardan ise bu yıl içerisinde altın fiyatlarını nelerin beklediğine dair tahminler geldi. Çeyrek ve gram altında rekor seviyelere görülebilir... İşte detaylar...