Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddia edildi

New York Post'un G\u00fcney Kore medyas\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, G\u00fcney Kore'nin eski devlet ba\u015fkanlar\u0131ndan Kim Dae-jung\u2019un dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Chang Song-min, G\u00fcney Kore medyas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bu y\u0131l \u00f6nemli etkinliklere kat\u0131lmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sa\u011fl\u0131k durumunun k\u00f6t\u00fc oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.,Chang'\u0131n konuya ili\u015fkin iddialar\u0131, G\u00fcney Koreli istihbarat yetkililerinin, Kim'in 33 ya\u015f\u0131ndaki karde\u015finin, halefi olarak atanmam\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen art\u0131k "de facto ikinci lider" olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n akabinde geldi.,Chang, "(Kim'in) Komada oldu\u011funu tahmin ediyorum ancak hen\u00fcz hayatta." dedi. Kim'in k\u0131z karde\u015fi Kim Yo-jong'un, \u00fclkeyi y\u00f6netmeye yard\u0131mc\u0131 olmaya haz\u0131r oldu\u011funu s\u00f6yleyen Chang, "Tam bir ard\u0131l yap\u0131 olu\u015fturulmad\u0131, bu nedenle bo\u015fluk uzun s\u00fcre s\u00fcrd\u00fcr\u00fclemeyece\u011fi i\u00e7in Kim Yo-jong \u00f6ne \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor." de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili d\u00fcnya g\u00fcndemini sarsan bir iddia g\u00fcndeme geldi!,Yonhap ajans\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, G\u00fcney Kore Ulusal \u0130stihbarat Servisi yetkilileri, milletvekilleriyle bas\u0131na kapal\u0131 bir toplant\u0131da, Kuzey Kore'deki iktidar de\u011fi\u015fikli\u011finin k\u0131smen "(Kim'in) h\u00fck\u00fcmdarl\u0131\u011f\u0131ndaki stresi azaltmak ve siyasi ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131k durumunda su\u00e7un y\u00f6n\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirmeyi" ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.,Haberde, \u201cKim\u2019in hala mutlak otoritesini korudu\u011fu ancak otoritesinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n azar azar devredildi\u011fi\u201d aktar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Kuzey Kore lideri Kim hakk\u0131nda, nisanda "sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131 veya \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc" y\u00f6n\u00fcnde s\u00f6ylentiler \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\nKim'in durumu hakk\u0131nda tavsiyede bulunmak \u00fczere bir grup \u00c7inli doktorun bu \u00fclkeye gitti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovask\u00fcler bir operasyon ge\u00e7irdi\u011fi ve iyile\u015fme s\u00fcrecinde oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde haberler \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurmu\u015f, bu haber ise herhangi bir yetkili taraf\u0131ndan do\u011frulanmam\u0131\u015ft\u0131.,Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, b\u00fcy\u00fckbabas\u0131 Kim Il-sung'un do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlamas\u0131 dahil \u00f6nemli etkinliklere kat\u0131lmamas\u0131 sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda spek\u00fclasyonlara neden olmu\u015ftu.,\u0130ddialar\u0131n ard\u0131ndan Kim Jong-un'un, may\u0131s ba\u015f\u0131nda, \u00fclkenin ba\u015fkenti Pyongyang'da g\u00fcbre fabrikas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yaparken foto\u011fraflar\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. (AA)