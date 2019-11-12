Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey'i bakın kiminle evli! Eşi de kendi gibi çok ünlü

Kuzey Y\u0131ld\u0131z\u0131 dizisinde 'Kuzey Mollao\u011flu' karakterini oynayan \u00fcnl\u00fc oyuncu \u0130smail Demirci'nin e\u015fi de kendisi gibi \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir oyuncu.\r\n\r\n,Dizide a\u015fktan yana y\u00fcz\u00fc g\u00fclmeyen Demirci, kameralar ard\u0131nda mutlu bir evlilik s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Kuzey Y\u0131ld\u0131z\u0131'nda e\u015fi taraf\u0131ndan terk edilen ve \u00fc\u00e7 k\u0131z\u0131na tek ba\u015f\u0131na bakmak zorunda kalan 'Kuzey Mollao\u011flu' karakterini, seyirci \u015fimdiden \u00e7ok sevdi.,\u0130smail Demirci, 14 Ekim 2017 tarihinde meslekta\u015f\u0131 Hande Soral ile d\u00fcnyaevine girdi.,Hande Soral, verdi\u011fi bir r\u00f6portajda, ''Ben onu tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcnde 'Bu adamla evlenece\u011fim' dedim ve bunu ona da s\u00f6yledim. \u00c7\u00fcnk\u00fc evlenece\u011fim insan\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde tan\u0131yaca\u011f\u0131m\u0131 biliyordum ve \u0130smail o adamd\u0131.'' diyerek e\u015fine olan sevgisini dile getirmi\u015fti.,Soral, e\u015fiyle ayn\u0131 dizide oynama fikrine ise olumsuz cevap vererek, "Alanlar\u0131m\u0131z\u0131 seviyoruz biz. Sette uzun vakitler ge\u00e7irmek \u00e7ok y\u0131prat\u0131c\u0131. ,\u00dcnl\u00fc \u00e7iftin tan\u0131\u015fma \u00f6yk\u00fcleri de bir hayli ilgin\u00e7. Soral o anlar\u0131, ''Bodrum'da tesad\u00fcfen kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. U\u00e7a\u011f\u0131 6 saat r\u00f6tar yap\u0131nca yan\u0131mda kald\u0131." diyerek bir dergiye anlatt\u0131.,Aralar\u0131ndaki sadakati her f\u0131rsatta dile getiren \u00e7ift, Instagram'da s\u0131k s\u0131k birlikte verdikleri pozlar\u0131 payla\u015f\u0131yor.,Bunun stresi her zaman en yak\u0131n\u0131na patlar, ben b\u00f6yle bir \u015fey olmas\u0131n\u0131 istemiyorum. Birbirimize zarar verebiliriz." dedi.